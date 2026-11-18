El Partido Popular propone modificar el reglamento valenciano para agilizar la Ley del Suelo, mientras Compromís denuncia presiones para firmar enmiendas médicas.

El Partido Popular ha presentado una propuesta formal para modificar el reglamento interno de las Corts Valencianes, una medida que busca eliminar los obstáculos burocráticos en la tramitación de la Ley del Suelo. Esta iniciativa surge como respuesta directa a los retrasos experimentados en el proceso legislativo, provocados principalmente por la imposibilidad de la diputada de Compromís, Paula Espinosa, de firmar las enmiendas parciales requeridas el viernes pasado.

Presiones políticas sobre diputada embarazada

El conflicto central radica en las acciones ejercidas por los grupos parlamentarios populares y Vox para forzar la firma inmediata de Paula Espinosa. Durante la sesión plenaria del jueves 12 de noviembre, representantes del Partido Popular enviaron mensajes por la aplicación WhatsApp y se acercaron al escaño de la diputada mientras intervenía el portavoz de Compromís, Gerard Fullana. Espinosa, quien se encuentra en un avanzado estado de embarazo, aclaró que no pudo validar los más de 300 documentos en ese momento debido a la complejidad de la revisión técnica necesaria.

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Justificación médica y normativa del reglamento

La diputada de Compromís confirmó que no pudo asistir a la junta de síndics del viernes 13 de noviembre, fecha en la que se había fijado inicialmente la convocatoria, debido a una cita médica obligatoria que le recomendó reposo absoluto. Espinosa reiteró que su responsabilidad es garantizar que cada una de las más de 300 enmiendas a la ley del suelo, junto con otras 80 correspondientes a la ley forestal, sean revisadas minuciosamente para asegurar su validez jurídica. Esta labor exhaustiva no puede realizarse en minutos, por lo que procedió a rubricar los documentos este martes por la mañana.

Acusaciones de interés urbanístico oculto

El PSPV y Compromís han expresado su profundo escepticismo sobre la urgencia mostrada por el Partido Popular y Vox, sospechando que existen intereses urbanísticos detrás de la premura legislativa. Aunque el retraso resultante implica que la aprobación definitiva se traslade al mes de diciembre en lugar de noviembre, la molestia política es evidente. Los grupos de oposición argumentan que la maniobra del PP para alterar el reglamento es una táctica dilatoria para imponer una normativa que, según su interpretación, beneficia a sectores específicos del sector inmobiliario.

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Documentación oficial sobre los requerimientos

La presidenta de la mesa de la Comisión de Medio Ambiente, María Gómez, del Partido Popular, emitió una carta este martes dirigida a la presidenta de las Corts, donde detallaba los intentos de contacto con Espinosa. El documento reconocía que, desde el pasado 12 de noviembre, se había requerido verbalmente, por mensajería instantánea y por escrito la firma inmediata del documento en observancia del artículo 18.1 del Reglamento. Sin embargo, la diputada de Compromís refutó estas acusaciones, señalando que ella no trabaja para el Partido Popular, sino para las Corts y la ciudadanía valenciana.

Próximos pasos en la comisión y pleno

La mesa de las Corts celebrará una sesión este miércoles para debatir la carta enviada por el Partido Popular sobre la modificación del reglamento. Posteriormente, se celebrará la junta de síndics, en la que se establecerá la agenda oficial para la comisión de Medio Ambiente, convocada para el próximo 23 de noviembre. En dicha comisión se aprobarán las enmiendas parciales, pero la normativa no podrá ser sometida a votación final en el pleno de las Corts hasta el mes de diciembre, cumpliendo así con los plazos regulatorios establecidos.