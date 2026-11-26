Análisis de los perfiles profesionales de 186 candidatos del PP a diputados. El 46% tiene más de 15 años de sueldos públicos y 19 llevan 30 años en la carrera.

En las próximas elecciones generales del 29 de noviembre de 2023, los ciudadanos españoles elegirán a los 350 diputados que integrarán el hemiciclo del Congreso. El Partido Popular (PP) presenta una lista completa de 350 candidatos, numerados de uno a 350, sin incluir a los 192 suplentes que complementan la fórmula electoral. Este proceso electoral definirá la composición parlamentaria que gobernará el país en los próximos cuatro años, marcando el futuro político institucional.

Perfil Profesional de los Candidatos Populares

Un análisis detallado de los currículos profesionales de 186 integrantes de las listas del PP revela una profunda experiencia institucional en la cúpula del partido. De este grupo seleccionado, el 46,77% de los candidatos, específicamente 19 personas, suman 30 años o más viviendo exclusivamente de la política. Esta cifra representa el 10,22% del total analizado, destacando la trayectoria de larga duración de una parte significativa de la dirigencia.

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Más de la mitad de los 350 candidatos no tienen, de acuerdo con todas las encuestas, opciones reales de acceder a un escaño en esta legislatura. Sin embargo, los perfiles de los candidatos con mayor probabilidad de ser diputados muestran una acumulación notable de tiempo en cargos públicos. Los datos oficiales indican que 87 candidatos, lo que equivale al 46,77%, llevan 15 años o más cobrando como cargos políticos o representantes públicos.

Trayectorias Históricas y Cargos Ocupados

Alberto Núñez Feijóo, quien inició su carrera en 1991 a los 29 años, aspira a ser presidente del Gobierno. Durante su extensa trayectoria ha ocupado numerosos cargos de alta responsabilidad, incluyendo secretario general técnico de la Consellería de Agricultura de la Xunta de Galicia, secretario general de la Consellería de Sanidad, y vicepresidente y secretario general del Servicio Gallego de Salud (Sergas). También dirigió el Insalud, presidió Correos y fue conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda.

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Rafael Hernando ostenta una récord de 43 años en cargos públicos, habiendo dado sus primeros pasos como concejal en Guadalajara en 1983, cuando Felipe González acababa de ser elegido presidente del Gobierno. Tras una década en política regional, pasó al Congreso de los Diputados, donde ha ocupado escaño desde 1993 hasta 2019, con un breve paréntesis en el Senado, para luego regresar al Congreso. Ocupa el puesto número dos por Almería en estas elecciones del 29N.

Manuel Ruiz Rivas le sigue con 39 años de trayectoria, habiendo sido nombrado primer teniente de alcalde de Ribeira en 1987. Se posiciona como candidato número cinco por A Coruña. Junto a él, Macarena Montesinos de Miguel, quien fue secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en la última legislatura, cuenta con una trayectoria que comienza en 1991 como concejala por Alicante. Otros veteranos con 35 años son María Mercedes Fernández González, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Manuel Cobo y Xavier García Albiol.

Impacto en el Electorado y Resultados Pasados

En las elecciones generales de 2023, la candidatura liderada por Alberto Núñez Feijóo obtuvo 137 diputados. Para contextualizar el peso electoral, se ha simulado que el PP obtuviera el 29 de noviembre de 2023 los mismos 186 escaños que logró Mariano Rajoy en 2011, estableciendo el tope histórico del partido en unas elecciones generales. Este escenario hipotético sirve para medir la capacidad de captación de votos de una lista con un perfil tan institucionalizado.

El grueso de los candidatos ha pasado entre 15 y 20 años en política. Son 37 las personas que integran las listas y que se encuentran en esta horquilla temporal. Entre las excepciones destaca Raquel Clemente Muñoz, quien entró en política en 2007 como concejala de Celadas (Teruel) y fue elegida alcaldesa en 2011, manteniendo el cargo hasta la actualidad. Aunque sus primeros cargos fueron sin remuneración, desde 2023 percibe un salario como diputada del Congreso.

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Álvaro Pérez, número tres por A Coruña, presenta una trayectoria similar con 27 años de actividad. Otros casos relevantes incluyen a Ángel Mariano Ibáñez, número uno por Burgos, con 21 años de vida política; Pilar Miranda, candidata por Huelva, con 23 años; y Borja Sémper, con la misma cifra. Isabel Urrutia, primera en la lista por Cantabria, Luis Mariano Camacho por Jaén, y otros varios completan el elenco con 27 años de experiencia, consolidando un perfil de candidatos altamente experimentados para el próximo periodo legislativo.