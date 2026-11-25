El Partido Popular asegura que la lucha contra la violencia machista es inamovible para los populares, aunque descartan pactar con Vox en igualdad.

El Partido Popular ha establecido un límite claro en su estrategia electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, asegurando que cualquier posible gobierno con Vox no implicará retrocesos en las políticas de igualdad ni en la lucha contra la violencia machista. Esta postura se ha vuelto especialmente delicada dado que la ultraderecha mantiene una postura de negación hacia la violencia de género, lo que genera una tensión inherente en la posible coalición.

La línea roja del Partido Popular

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha declarado de manera enfática que la violencia contra la mujer es una línea roja innegociable para su formación. Aunque reconoce la existencia de otras formas de violencia que requieren atención, ha reiterado que la lucha contra la violencia de género está en el ADN del partido. Sémper ha subrayado que no habrá ningún retroceso en la defensa de la igualdad de hombres y mujeres, afirmando que ni Vox ni nadie podrá desdibujar los avances sociales ya logrados. Ha enfatizado que estas políticas son líneas infranqueables para el PP, independientemente de las negociaciones parlamentarias.

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Contradicciones con la postura de Vox

Mientras el PP busca justificar su alianza, Vox mantiene su discursos negacionista. En el Pleno de Cibeles, poco antes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un portavoz de Vox declaró explícitamente que niega la violencia de género, considerándola un constructo de la ideología de género. Además, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha argumentado que la verdadera amenaza para las mujeres es la inmigración masiva y la cultura musulmana, acusando a estas de ser incompatibles con la igualdad. Esta confrontación ideológica deja al PP en una posición difícil para explicar cómo protegerán los derechos de las mujeres si dependen de Vox.

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Impacto en las víctimas y datos alarmantes

La gravedad de la situación se refleja en las cifras de víctimas mortales. Borja Sémper ha reconocido que han sido asesinadas 47 mujeres durante este año, calificando esta cifra como insoportable y un drama inabarcable por su dimensión e impacto social. Ante la pregunta de si el PP cedería a las presiones de Vox para modificar el sistema de protección a las víctimas, el portavoz ha asegurado firmemente que el PP no cederá en ningún punto. Ha destacado que todas las violencias, incluyendo la contra la infancia y las personas mayores, deben recibir una atención extraordinaria por parte de los poderes públicos, pero sin restar prioridad a la violencia de género.

Reacciones y consecuencias políticas

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, ha advertido sobre el riesgo de perder derechos de las mujeres si el PP y Vox logran una mayoría parlamentaria conjunta en el domingo electoral. Sánchez utiliza este punto como un arma política para señalar la hipocresía que considera inherente a la alianza entre populistas de derecha. Por su parte, el PP ha organizado una ruta por Teruel y Plaza de España en Madrid para denunciar la gestión del exministro José Luis Ábalos y criticar el supuesto feminismo del Gobierno de Sánchez. Además, Jaime de los Santos y Sofía Acedo encabezaron la delegación del PP en la manifestación del 25N convocada por el Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid.