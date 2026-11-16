PP denuncia agresiones a Jon Echeverría en Hernani y critica a Bildu y PSOE

El PP califica de vergonzoso el apoyo del PSOE a Bildu tras la agresión con piedras y petardos a Jon Echeverría en Hernani durante la campaña electoral.

La senadora del Partido Popular, Marimar Blanco, ha denunciado con contundencia los incidentes violentos que sufrió el candidato popular Jon Echeverría en la localidad de Hernani. Este episodio ha generado una fuerte reacción política, con Marimar Blanco advirtiendo que estos sucesos recuerdan a una etapa oscura que la sociedad vasca creía haber superado definitivamente. La hermana de la víctima de ETA, Miguel Ángel Blanco, ha destacado que, aunque ya no existe la amenaza mortal directa, el clima de intimidación persiste y limita la libertad de expresión y acción política.

Agresión con piedras y petardos contra Jon Echeverría

Jon Echeverría fue el blanco directo de una oleada de hostilidad durante su visita a Hernani. Mientras el popular realizaba una actividad de campaña en la que se instaló una carpa temporal, fue recibido por vecinos o grupos opositores lanzándole piedras, petardos y huevos. Echeverría reconoció en sus declaraciones que no esperaba este tipo de recibimiento, expresando su sorpresa ante la intensidad de la agresión verbal y física. El candidato afirmó claramente que no imaginaba que su presencia en Hernani fuera a ser respondida con ese nivel de violencia abierta y gratuita.

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Reacción de Alberto Núñez Feijóo y postura del PP

Tras los incidentes, la agenda del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se modificó para priorizar el apoyo moral a Echeverría. Feijóo acudió a Hernani para arropar al candidato y ha exigido públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presione a la formación Bildu para que tome una postura clara contra la violencia. Feijóo ha acusado a Bildu de tener una trayectoria histórica vinculada a la violencia, señalando que su comportamiento actual no es aislado sino parte de un patrón de comportamiento que deben asumir como responsables.

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Acusaciones cruzadas entre Bildu, PSOE y el PP

Jon Echeverría ha atribuido la falta de condena de la agresión por parte de Bildu a una supuesta instigación directa. Echeverría sostiene que Bildu es el único partido que fomenta este tipo de ataques y los considera herederos de la violencia de ETA. Por otro lado, ha criticado duramente la posición del PSOE y el PNV, calificando de vergonzoso que gobiernen o colaboren con Bildu. Echeverría define al PSOE como un partido que provoca el conflicto y luego simula sorpresa ante las consecuencias, acusándolos de fomentar el odio contra la derecha durante las últimas semanas.

Compromiso democrático frente a la intimidación

A pesar de la violencia registrada en Hernani, Jon Echeverría y el Partido Popular afirman que no se dejarán intimidar. Echeverría ha declarado que sus detractores desearían que los políticos se quedaran en casa por miedo, pero han asegurado rotundamente que no renunciarán a su derecho a hacer campaña. Para el PP, la obligación de los demócratas es garantizar este derecho fundamental sin temor a las agresiones, manteniendo la actividad política normalizada a pesar de las amenazas y hostigamientos recibidos.