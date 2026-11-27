El Partido Popular presenta una reclamación urgente ante la JEC contra RTVE por no cubrir altercados con Jon Echeverría y criticar a Borja Sémper durante la campaña electoral.

El Partido Popular ha presentado el miércoles 25 de noviembre una reclamación urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) denunciando una presunta falta de neutralidad informativa por parte de la Corporación de Radio y Televisión Española ( RTVE). Esta acción legal busca sancionar la omisión de hechos relevantes durante la campaña electoral, específicamente los incidentes ocurridos en Andoain, en la provincia de Gipuzkoa.

El escrito, firmado por el representante general del partido, exige una resolución inmediata dado que la campaña está a punto de finalizar y se acercan las elecciones en Gipuzkoa. La formación considera que la cobertura mediática ha distorsionado la realidad de los hechos, afectando directamente a la transparencia del proceso democrático.

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El incidente en Andoain y la omisión en los telediarios

La reclamación se fundamenta en los altercados ocurridos el 24 de noviembre durante un acto del Partido Popular en la Goikoplaza de Andoain. En este evento, el candidato por Gipuzkoa, Jon Echeverría, y la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, fueron increpados y abucheados por un grupo de personas.

El PP señala que ni el Telediario 1 de las 15:00 ni el Telediario 2 de las 21:00 de Televisión Española reportaron estos hechos. Jon Echeverría había comentado que esta fue la tercera ocasión en la que la comitiva popular sufría una agresión similar en Gipuzkoa, un detalle que el partido considera de evidente relevancia electoral para la ciudadanía.

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Aunque el Partido Popular afirma no querer interferir en los criterios profesionales de la cadena pública, sostiene que los actos de acoso a candidatos constituyen un evento de interés público que no puede ser ignorado por los medios de comunicación financiados con dinero público, independientemente de la formación política afectada.

Críticas a la comunicación institucional y a Borja Sémper

El documento también ataca directamente la gestión comunicativa de la corporación pública, denunciando declaraciones del director de información, Borja Sémper. Este acusó de bulo a la candidata Silvia Intxaurrondo y al propio Sémper por manifestar supuesta rebeldía tras ser apercibida previamente por la Junta Electoral Central.

El partido recuerda la sentencia de la JEC donde se estableció que, aunque un cargo público puede opinar libremente, no puede prevalerse de su condición oficial. El PP exige que este criterio se aplique rigurosamente a los directivos de los medios públicos para garantizar que no utilicen su plataforma para atacar a candidatos de otras formaciones.

Además, se menciona que el director de información etiquetó como falsas las palabras de un candidato al analizar datos de programación. El Partido Popular solicita explicaciones formales sobre estos criterios editorializados y pide que se retiren los mensajes difamatorios publicados por la cuenta oficial de RTVE.

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Exigencia de exclusividad en la entrevista a Feijóo

Una de las demandas centrales del escrito es que la entrevista concedida por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sea producida exclusivamente por el personal propio de RTVE. El partido indica que acepta a cualquier periodista al frente, e incluso menciona a Jesús Cintora o a la propia presentadora Silvia Intxaurrondo, siempre que se cumpla esta condición de producción interna.

Esta exigencia busca garantizar que no haya intervención externa en la edición o selección de preguntas, asegurando así la imparcialidad del contenido. El PP considera que esta medida es esencial para restablecer la confianza en la información transmitida a los electores antes de los comicios.

Acciones legales y próximos pasos ante la Junta Electoral

El escrito insta a la Junta Electoral Central a emitir un informe urgente sobre el tratamiento dado al incidente de Andoain y a los criterios aplicados por la dirección de RTVE. Se solicita que, a la vista del informe, se declare si la omisión de la cobertura no se ajusta al artículo 66.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Finalmente, el Partido Popular pide que se ordene a la directora de RTVE, Pilar Lakidain, retirar los mensajes consideradoss difamatorios y que se verifique el cumplimiento del Acuerdo 426/2026. La formación reclama además que se le dé traslado inmediato de lo que se acuerde, asegurando que se agoten todas las vías legales disponibles para proteger la integridad de la campaña electoral.