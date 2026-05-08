PP de Andalucía suspende campaña electoral por muerte de dos guardias civiles en accidente de embarcaciones

El Partido Popular de Andalucía ha suspendido la campaña electoral por el 17M hasta el domingo por la muerte de dos guardias civiles tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. La Junta de Andalucía ha decretado luto oficial para este sábado al confirmarse los dos fallecimientos.

El PP de Andalucía ha suspendido la campaña electoral por el 17M hasta el domingo por la muerte de dos guardias civiles tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

La Junta de Andalucía ha decretado luto oficial para este sábado al confirmarse los dos fallecimientos. En un comunicado remitido a los medios, el PP andaluz ha confirmado la suspensión de 'todos los actos y la agenda de campaña previstos para este viernes y sábado en las ocho provincias andaluzas en señal de duelo por la muerte de dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en la provincia de Huelva, así como en muestra de respeto y apoyo a sus familias'.

El director de campaña de la formación, Antonio Repullo, ha trasladado el pésame y la solidaridad de todo el partido a los familiares, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos. Repullo ha querido también reconocer la labor y la entrega de la Guardia Civil y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 'que cada día trabajan para proteger a los andaluces, muchas veces en circunstancias muy difíciles y de enorme riesgo'.

Dos años después de la tragedia en Barbate La muerte de dos agentes en acto de servicio ha desencadenado una cascadas de reacciones y decisiones, como la de la Diputación de Huelva, que ha suspendido sus actos institucionales y culturales en señal de duelo por el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil que han perdido la vida durante una operación contra el narcotráfico en las costas onubenses. Además de las dos personas fallecidas, hay otros dos agentes que se encuentran heridos, uno de ellos también de gravedad y otro leve.

Desde la Benemérita, han lamentado el fallecimiento de los compañeros y han deseado 'una pronta recuperación' a los heridos. Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, el suceso se habría producido a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque de momento no ha trascendido zona concreta.

El suceso se produce poco más de dos años después del fallecimiento también de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, el 10 de febrero de 2024, al ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano. Además, otros dos resultaron heridos, uno de gravedad





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PP De Andalucía Suspension Of Campaign Death Of Two Guardias Civiles Accident Of Two Embarcaciones Pursuit Of Narcolancha Coastas De Huelva Funeral Of Two Guardias Civiles Funeral Of Two Guardias Civiles In Barbate Funeral Of Two Guardias Civiles In Barbate Funeral Of Two Guardias Civiles In Barbate Funeral Of Two Guardias Civiles In Barbate

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Horario y rival de Rafa Jódar en su primer partido en el Masters de RomaEl tenista de Leganés debutará en el Internazionali BNL d'Italia este viernes ante el portugués Nuno Borges.

Read more »

El Partido Laborista de Starmer se derrumba en las elecciones localesLos laboristas pierden cientos de concejales por toda Inglaterra, según los primeros resultados, en la que puede ser su peor noche electoral en décadas.

Read more »

El Partido Laborista del primer ministro Starmer sufre un duro revés en las elecciones localesLos detalles: Según los primeros resultados divulgados este viernes, el laborismo se derrumba, mientras que dan al populista de derecha Nigel Farage un fuerte avance.

Read more »

Fundación River lanza campaña contra la soledad en adolescentes: 'Una mirada cambia el partido'La Fundación River, en colaboración con Mercado McCann, UNICEF y CAF, presenta una campaña para combatir la soledad y sus efectos en la salud mental de los jóvenes, destacando la importancia de la empatía y el apoyo colectivo.

Read more »