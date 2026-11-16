PP anuncia derecho al voto para exiliados de ETA y Feijóo visita Guipúzcoa

El líder del PP revela la medida 132 para facilitar el voto a exiliados de ETA en Navarra. Feijóo apoya a candidatos en Guipúzcoa tras una agresión.

El Partido Popular ha confirmado que el próximo lunes por la tarde, en un acto celebrado en Navarra, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dará a conocer la medida número 132 de su programa electoral. Esta propuesta específica tiene como objetivo principal facilitar la participación voluntaria en las elecciones autonómicas de las personas que fueron obligadas a abandonar el territorio de Euskadi y de Navarra debido al terrorismo de ETA.

Detalle de la medida 132 del programa

Esta iniciativa representa una de las ocho medidas que permanecían ocultas del programa del PP un día antes de que Feijóo viajara a Guipúzcoa para apoyar al candidato cabeza de lista al Congreso por dicha circunscripción, Jon Echeverría. La intención del partido es promover una reforma de la ley electoral que permita recuperar la ciudadanía política a quienes tuvieron que huir de sus hogares durante los periodos más críticos de violencia y terror en las calles.

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La reforma buscará que aquellos individuos que se vieron forzados a exiliarse puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas correspondientes. Se trata de un compromiso pendiente que el PP ha decidido concretar en estas últimas fases de la campaña, enfatizando la importancia de la justicia y la reparación para las víctimas del terrorismo que se vieron desplazadas.

Visita de Feijóo a Guipúzcoa tras agresión

El líder conservador ha introducido en su agenda una visita a Guipúzcoa para este martes, con el propósito específico de arropar a su candidato, Jon Echeverría, tras producirse una agresión contra él. Este movimiento llegó después de que el PP vasco anunciara inicialmente la cancelación de toda su gira electoral por la provincia debido a los incidentes de seguridad recientes.

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No obstante, la decisión final de Feijóo es insistir en la presencia física del líder nacional en la zona para demostrar que no se dejarán amedrentar. La visita está programada para las horas de la tarde del martes, coincidiendo con el momento de mayor tensión y atención mediática tras los hechos violentos ocurridos contra la candidatura popular.

Discurso de unidad frente al nacionalismo

Desde Navarra, Feijóo busca presentar la unidad de las fuerzas de la derecha como una alternativa sólida y viable frente al bloque compuesto por el PSOE y los partidos nacionalistas e independentistas. Su discurso enfatiza que la derecha unida es más fuerte y capaz de hacer frente al nacionalismo, enviando un mensaje claro a los proetarras violentos de que no tienen miedo.

Además, Feijóo ha pedido explícitamente a Pedro Sánchez que diga a sus socios de Bildu que no violenten la campaña electoral. Este llamado directo al presidente del Gobierno busca poner fin a las agresiones y amenazas que han caracterizado parte de la dinámica en la comunidad autónoma vasca durante estas semanas electorales.

Continuidad de la campaña pese a la violencia

El Partido Popular mantendrá su recorrido por todos los pueblos del territorio, incluso si les arrojan piedras o piedras, como señala el tono de determinación de sus portavoces. Aunque las medidas de seguridad podrían introducir posibles modificaciones en las fechas o ubicaciones exactas de los actos, la estrategia general de llegar a cada localidad se mantendrá activa.