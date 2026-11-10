PP Andaluz exige traspaso Cercanías tras accidente Urda pero bloquea trámite

El PP Andaluz culpa a la gestión estatal del desastre de Urda, pero tres años después de apoyar el traspaso de competencias, la Junta no ha iniciado el trámite bilateral obligatorio.

El accidente ferroviario de Urda, registrado en la localidad toledana de Urda y que dejó un balance de 69 fallecidos, se ha transformado en un instrumento político central para el Partido Popular Andaluz, liderado por Juanma Moreno. Este partido ha intensificado su crítica contra la gestión estatal de las infraestructuras ferroviarias, vinculando directamente los fallos de seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla con la actual administración. Este incidente ocurrió hace diez meses en la zona de Adamuz, en Córdoba, donde una colisión entre dos trenes causó 47 muertes, marcando un precedente trágico en la región.

Exigencia de revisión y responsabilidades políticas

Juanma Moreno ha reclamado de manera explícita al Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, una revisión íntegra del sistema ferroviario que opera en Andalucía. Desde esta posición, el presidente andaluz atribuye factores de naturaleza política a los déficits de seguridad detectados en las vías de alta velocidad. Esta postura busca reforzar el discurso de oposición frente al ejecutivo nacional, aprovechando el clima de indignación social generado por las víctimas del desastre de Urda para cuestionar la eficacia de la gestión centralizada.

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Historial de competencias y el pacto con ERC

La estrategia del PP Andaluz contrasta con sus acciones legislativas previas, ya que en 2023 votó a favor de asumir las competencias del Cercanías en Andalucía. Este giro político se produjo en el contexto del pacto entre el PSOE y ERC, un acuerdo que incluía el traspaso de los trenes Rodalies a Cataluña, una medida solicitada por los independentistas catalanes. En ese momento, la coalición Por Andalucía propuso al Ejecutivo de Moreno comprometerse a convocar la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Junta de Andalucía para reclamar el traspaso integral del servicio de transporte ferroviario durante la legislatura vigente.

Propuestas parlamentarias y financiación estatal

La propuesta de la coalición Adelante Andalucia era aún más ambiciosa, instando a asumir el control total del Cercanías para implementar un plan de interconexión ferroviaria que uniera todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes en la comunidad. Durante el debate del estado de la comunidad en noviembre de 2023, Juanma Moreno firmó ambas resoluciones con el apoyo de sus 58 diputados, preguntándose públicamente qué haría Andalucía con los 6.000 millones de euros de financiación asociados a este servicio. El Parlamento andaluz emitió un mandato formal instando al ejecutivo a iniciar los trámites para negociar con el Estado.

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La inacción tras tres años y el voto de la mayoría

A pesar de aquel apoyo sorpresa del PP-A, que gobernaba entonces con mayoría absoluta, el mandato parlamentario ha permanecido incumplido durante tres años. Ni la Consejería de Presidencia, bajo la dirección del vicepresidente Antonio Sanz, ni el departamento de Fomento, liderado por la consejera Rocío Ruiz, han articulado ninguna gestión para cumplir con la convocatoria de la comisión mixta. El Estatuto de Autonomía blindaba este mecanismo de negociación bilateral, pero la Junta de Andalucía no ha activado ni una sola vez este procedimiento en los últimos 36 meses.

Confirmación oficial y ausencia de diálogo bilateral

Fuentes del Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, han confirmado que no se ha recibido ninguna solicitud formal por parte de la Junta para sentarse a negociar en el marco de la comisión bilateral durante este periodo. La Consejería de Presidencia ha eludido explicar las razones de esta inacción, a pesar de que la cuestión ha reaparecido varias veces en el Parlamento por iniciativa de Adelante. Este silencio institucional contrasta con la denuncia de agravios que Moreno presentaba entonces frente a los privilegios percibidos para Cataluña, quedando pendiente la aplicación práctica de sus propias propuestas de traspaso de competencias.