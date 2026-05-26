PP acusa al PSOE de usar la corrupción de Sánchez como arma contra el Gobierno mientras el Ejecutivo aprueba nuevo marco de evaluación sanitaria

El Partido Popular acusa a los socios del PSOE de intentar "comerse la corrupción" de Pedro Sánchez para impedir su gobierno, mientras el Gobierno de coalición aprueba el Real Decreto que regula la evaluación de tecnologías sanitarias, estableciendo plazos, participación ciudadana y una estructura de gobernanza para medicamentos y dispositivos.

El Partido Popular ha vuelto a lanzar duras críticas contra los socios del PSOE , acusándolos de intentar "comerse la corrupción " del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de impedir que continúe al frente del país.

Según el portavoz del PP, Alberto Núñez Feijóo, los aliados del PSOE están utilizando la investigación sobre supuestos casos de corrupción como arma política para desgastar la imagen del Ejecutivo y forzar una crisis de gobernabilidad. La acusación se produce en medio de una intensa campaña de presión que el bloque opositivo está desarrollando en el Congreso, donde se ha solicitado la interpelación del presidente y se ha pedido la apertura de comisiones de investigación independientes.

Feijóo ha asegurado que el objetivo de los socios del PSOE no es la verdad ni la justicia, sino el impulso de una agenda de confrontación que mantenga al Gobierno en la sombra y facilite la entrada de la derecha al poder. En este contexto, el líder del PP ha reiterado la necesidad de que el Gobierno demuestre una gestión transparente y responsable, sobre todo en los ámbitos más sensibles como la sanidad y la lucha contra la corrupción.

Paralelamente, el Gobierno ha dado un paso importante en materia de salud al aprobar el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que regula el análisis de medicamentos, productos sanitarios y otras herramientas del Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma, anunciada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, establece un marco de referencia transparente y coordinado que evitará la duplicidad de evaluaciones clínicas realizadas a nivel de la Unión Europea y fijará plazos máximos para la elaboración de los informes de evaluación.

El proceso incorpora la participación de la sociedad civil en todas sus fases, garantizando la ética, la ausencia de conflictos de interés entre evaluadores y empresas, y la consideración de aspectos no clínicos como el impacto económico, organizativo, social, ético y ambiental, adaptándose al reglamento europeo. El sistema de evaluación se sustenta en tres pilares fundamentales.

En primer lugar, está el Consejo de Gobernanza, integrado en la Secretaría de Estado de Sanidad, que liderará la estrategia de evaluación y aprobará las directrices técnicas. En segundo lugar, se crean dos oficinas independientes con autonomía funcional: la Oficina para la Evaluación de Medicamentos, integrada dentro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y el Centro para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias no Farmacológicas, que adoptará la configuración de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS).

Finalmente, el Grupo para la Adopción de Tecnologías Sanitarias actuará como puente entre la evaluación científica y los órganos decisores, como la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, emitiendo la valoración final sobre la posición de cada tecnología en el esquema terapéutico. La normativa establece plazos máximos de 90 días naturales para los informes de aspectos clínicos y otros 90 días para los aspectos no clínicos de los medicamentos, mientras que las tecnologías no farmacológicas dispondrán de hasta 180 días para su evaluación.

Además, se prevé la realización de consultas científicas voluntarias entre la Administración y las compañías desarrolladoras antes de que una tecnología llegue al mercado, y el reforzamiento del uso de datos clínicos reales para comprobar el valor a largo plazo de los productos ya incorporados, con la posibilidad de retirarlos o sustituirlos si dejan de ser eficaces. Con este nuevo marco, el Gobierno busca optimizar la incorporación de terapias digitales y nuevas formas de organización de la atención sanitaria, garantizando que empresas, centros de investigación y desarrolladores conozcan con claridad los requisitos y la duración de los procesos de evaluación, y que la sociedad civil desempeñe un papel activo en la toma de decisiones





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