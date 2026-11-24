Power Hiit TV lanza su Calendario de Adviento Fitness con rutinas diarias del 1 al 25 de diciembre para mantener la salud activa en Navidad junto a tu familia.

Del 1 al 25 de diciembre, Power Hiit TV propone un calendario de Adviento diferente: una rutina de entrenamiento diaria para mantener el movimiento durante las fiestas e invitar a familiares, amigos y pareja a ponerse en forma juntos.

Iniciativa Poderada por los Creadores

Los creadores de Power Hiit TV, Jesús Miguel Bustos y Ruth Estudillo, lanzan esta propuesta que transforma la cuenta atrás hasta Navidad en un reto deportivo de 25 días. La iniciativa busca que los usuarios dejen atrás la idea de detener la actividad física hasta enero, un pensamiento erróneo que interrumpe la salud. En su lugar, se ofrece una oportunidad para terminar el año sintiéndose más fuerte y con energía, rompiendo con el sedentarismo festivo.

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Mecánica Del Reto De 25 Días

La mecánica es sencilla: igual que en un calendario de Adviento tradicional descubrimos una sorpresa cada día, en este calendario la sorpresa es una nueva sesión de entrenamiento. Durante los 25 días de diciembre, se ofrecerá una rutina diaria que oscilará entre los 15-20 minutos en sesiones grabadas previamente y sesiones más largas en directo de unos 60 minutos. Esta estructura garantiza variedad y permite entrenar acompañado por los propios creadores y toda la comunidad que se suma al reto.

Flexibilidad Para La Vida Cotidiana

La propuesta está pensada para encajar perfectamente en la vida real de las personas. No es necesario reservar una hora completa para ir al gimnasio ni reorganizar toda la agenda personal; basta con encontrar un pequeño hueco del día, preparar el espacio físico y darle al play. El calendario sigue la filosofía de los retos mensuales de Power Hiit TV, ayudando a saber qué entrenamiento toca cada día, reduciendo la necesidad de improvisar y facilitando mantener la constancia. Cada entrenamiento se convierte en una nueva oportunidad para dejar las excusas a un lado y cuidar la salud.

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El Entrenamiento Como Actividad Social

Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es sacar el entrenamiento del ámbito individual y convertirlo en una actividad compartida. El Calendario de Adviento Fitness está diseñado para que puedas entrenar con tu pareja, padres, hermanos, primos, amigos o cualquier persona de tu entorno que quiera sumarse a la actividad. No hace falta que todos tengáis la misma experiencia deportiva ni que compartáis exactamente los mismos objetivos; lo importante es encontrar un momento para moveros juntos y disfrutar del proceso.

Mantenimiento De Hábitos Saludables

Las Navidades no tienen por qué convertirse en un paréntesis de nuestra vida saludable, a pesar de los cambios de horarios y las comidas abundantes. Pretender mantener una rutina perfecta puede resultar poco realista, pero dejar de cuidarnos por completo tampoco es necesario. Aquí es donde entran en juego los entrenamientos breves, siendo una sesión intensa de 15-20 minutos una alternativa práctica para mantener la actividad física diaria. Compartir una sesión transforma la percepción del ejercicio, creando un compromiso común que aporta motivación y facilita que el movimiento se integre en el entorno familiar y social para toda la vida.