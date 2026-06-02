Posible retraso de la liberalización de Cercanías y Media Distancia hasta 2035

El Ministerio de Transportes podría prorrogar el contrato de Renfe hasta 2033, y con el proceso de adjudicación, la apertura a la competencia se demoraría hasta 2035. La CNMC advierte sobre los riesgos de esta dilación.

El Ministerio de Transporte s y Movilidad Sostenible podría retrasar la liberalización de los servicios de Cercanías y Media Distancia hasta 2035, manteniendo a Renfe como operador único durante más tiempo del previsto.

Según el organismo regulador, la prórroga del contrato actual con Renfe, que vence en enero de 2028 pero puede extenderse hasta 2033, sumada a los dos años adicionales necesarios para la adjudicación de nuevos contratos, supondría una demora de casi 20 años desde la directiva europea de 2016 que exige la apertura a la competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado en su último informe sobre esta dilación, que considera perjudicial para los usuarios y para la eficiencia del sistema ferroviario.

La CNMC advierte que la prórroga completa hasta 2033 abocaría al sector a una liberalización brusca al término del contrato, lo que limitaría la concurrencia y beneficiaría al operador incumbente, Renfe. Además, el organismo subraya que el Ministerio había previsto licitar servicios por el valor de un 3% del contrato de servicio público antes de enero de 2026, como prueba piloto para medir el interés de otras empresas ferroviarias en Cercanías y Media Distancia.

Sin embargo, esa licitación piloto se ha pospuesto hasta enero de 2028, lo que retrasa aún más el proceso. La liberalización de estos servicios, que concentran el 90% de los desplazamientos ferroviarios en España con cerca de 450 millones de viajeros anuales en Cercanías y 50 millones en Media Distancia, podría traer importantes beneficios para los usuarios.

En otros países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido, la apertura a la competencia ha aumentado la frecuencia de los trenes, mejorado la calidad del servicio y reducido los precios para los viajeros. Por ejemplo, en Francia, tras la licitación de líneas regionales, se ha multiplicado la oferta de trayectos y los usuarios han visto precios más competitivos. La CNMC considera que en España también se podrían obtener mejoras similares si se avanza hacia un mercado más abierto.

Sin embargo, la dilación actual impide que los ciudadanos se beneficien de estas ventajas y mantiene a Renfe en una posición de monopolio que no incentiva la innovación ni la eficiencia. La entrada de nuevos operadores podría dinamizar el sector y ofrecer alternativas más atractivas para los viajeros, especialmente en corredores con alta demanda.

No obstante, el proceso de liberalización enfrenta varias barreras que dificultan la entrada de competidores. Entre ellas destacan el complejo diseño de las licitaciones, las exigencias contractuales y el acceso a recursos como estaciones y talleres.

Además, la CNMC señala posibles conflictos de interés si no se garantiza una separación adecuada entre los organismos licitadores y los operadores del sector. Para evitarlo, el organismo propone que Renfe salga del Ministerio de Transportes y se integre en otra entidad, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de modo que la autoridad de transporte pueda actuar con independencia. También se recomienda que la prueba piloto incluya servicios concretos para extraer lecciones útiles antes de las licitaciones masivas.

En definitiva, el retraso hasta 2033 o 2035 supone una oportunidad perdida para iniciar una apertura gradual y ordenada del mercado, que podría beneficiar tanto a los usuarios como a la eficiencia del sistema ferroviario español. La CNMC insiste en que es necesario un calendario predecible para evitar una transición brusca y garantizar la competencia real





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