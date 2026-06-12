Posible acuerdo entre EE.UU. e Irán: Trump anuncia fin de la guerra mientras Teherán desmiente

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la guerra con Irán ha terminado y que un acuerdo definitivo podría firmarse este fin de semana en Europa. Sin embargo, Irán negó haber tomado una decisión final. El anuncio se produce en medio de tensos intercambios y el derribo de drones iraníes en el estrecho de Ormuz.

En un giro sorprendente de los acontecimientos en Oriente Próximo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha declarado que la guerra con Irán ha terminado.

Durante un evento celebrado el jueves por la noche, Trump expresó un optimismo inusitado sobre las negociaciones en curso con Teherán, afirmando que solo queda plasmar las firmas en un acuerdo definitivo que podría concretarse este mismo fin de semana en territorio europeo. Según el mandatario republicano, el vicepresidente JD Vance sería el encargado de ratificar el pacto, mientras que Trump tiene previsto asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes, antes de lo cual presidirá un evento deportivo en la Casa Blanca por su 80 cumpleaños.

Sin embargo, desde Irán, las autoridades han negado categóricamente haber tomado una decisión final sobre el acuerdo, sembrando dudas sobre la veracidad de las declaraciones de Trump. Este anuncio se produce en un contexto de máxima tensión en la región, donde los intercambios de ataques y las amenazas mutuas han sido constantes.

Recientemente, el Ejército de Estados Unidos derribó dos drones de ataque iraníes que supuestamente se dirigían contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el transporte de petróleo. Este incidente incrementó la presión sobre las negociaciones, que han sido secretas pero intensas en las últimas semanas.

Analistas internacionales sugieren que un posible acuerdo podría incluir concesiones nucleares por parte de Irán a cambio del levantamiento de sanciones económicas, aunque persisten las dudas sobre la capacidad de ambas partes para cumplir con lo pactado. La comunidad internacional observa con cautela estos movimientos. Mientras Trump busca capitalizar políticamente un logro en política exterior antes de la próxima campaña electoral, Irán parece mantener su estrategia de ambigüedad.

El posible acuerdo no solo afectaría el equilibrio de poder en Oriente Próximo, sino que también tendría implicaciones globales en los mercados energéticos y en la lucha contra la proliferación nuclear. La reunión del G7 será un escenario clave para que los líderes mundiales discutan este tema, aunque las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados europeos sobre cómo abordar a Irán podrían complicar el consenso.

Mientras tanto, la población civil en ambas naciones espera con ansias una desescalada que ponga fin a años de hostilidades. El conflicto entre Estados Unidos e Irán se remonta a décadas atrás, con episodios como la revolución islámica de 1979, la crisis de los rehenes, las sanciones económicas y el reciente asesinato del general Qasem Soleimani. La posibilidad de un acuerdo histórico abre una ventana de oportunidad para cambiar el rumbo de las relaciones bilaterales, pero también conlleva riesgos.

Grupos de presión en ambos lados, como los halcones en Washington y los líderes religiosos en Teherán, se oponen firmemente a cualquier concesión. El tiempo dirá si las declaraciones de Trump se traducen en hechos concretos o si, por el contrario, nos encontramos ante un nuevo capítulo de incertidumbre en una de las regiones más volátiles del planeta





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