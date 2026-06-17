Portugal y República Democrática del Congo empatan 1-1 en un partido vibrante de fase de grupos

Portugal y la República Democrática del Congo igualaron 1-1 en un encuentro lleno de emoción y ocasiones. João Neves abrió el marcador para los portugueses, pero Yoane Wissa equilibró el partido en el tramo final. El regreso congoleño al torneo tras 52 años se salda con un punto valioso.

El partido entre Portugal y la República Democrática del Congo, correspondiente a la fase de grupos del torneo, terminó en un empate 1-1 en un encuentro marcado por la intensidad y las ocasiones claras para ambos equipos.

Portugal, bajo la dirección de Roberto Martínez y con un solo revés en sus últimos trece partidos, se enfrentaba a un rival que regresaba a la competición después de 52 años de ausencia. El seleccionador portugués alineó un equipo ofensivo con nombres como Cristiano Ronaldo, João Cancelo y Vitinha, mientras que el combinado congoleño, liderado por figuras como Cédric Bakambu y Yoane Wissa, mostró una solidez defensiva y peligro en los contragolpes.

El primer tanto lo anotó Portugal en la segunda mitad gracias a un cabezazo de João Neves tras un centro de Pedro Neto, un gol que desató la euforia en el estadio y parecía encaminar la victoria. Sin embargo, la República Democrática del Congo reaccionó y logró el empate en los minutos finales con un remate de cabeza de Yoane Wissa desde muy cerca, asistido por Arthur Masuaku tras un saque de esquina.

El partido tuvo momentos de alto ritmo y numerosas aproximaciones, como el disparo de Cristiano Ronaldo que se marchó ligeramente desviado, las intervenciones ofensivas de Cédric Bakambu y los intentos desde fuera del área de Samuel Moutoussamy y Edo Kayembe. Aunque ambos equipos tuvieron oportunidades para decantar el marcador, el empate final reflejó el equilibrio en el juego.

Portugal suma un punto que la mantiene en una posición favorable para avanzar a la siguiente ronda, mientras que la República Democrática del Congo celebra el regreso con un resultado meritorio que alimenta sus esperanzas de clasificación. El entrenador Martínez destacó la dificultad del rival y la necesidad de mejorar la eficacia de cara al gol, mientras que el técnico congoleño elogió la entrega de sus jugadores y el apoyo de una afición que hizo sentir al equipo como en casa.

El próximo encuentro de Portugal será clave para consolidar su liderazgo en el grupo, y la República Democrática del Congo intentará capitalizar la confianza obtenida para buscar una victoria que la acerque a los octavos de final





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