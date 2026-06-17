Portugal y RD Congo empatan sin goles en un partido intenso y táctico

La selección portuguesa, dirigida por Roberto Martínez, no pudo imponerse a una sólida República Democrática del Congo en su debut del torneo. A pesar de contar con figuras como Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, Portugal se encontró con una defensa congoleña bien organizada y un arquero atento. El equipo africano, en su primera participación, logró contener los ataques rivales y generó algunas ocasiones de peligro, pero no logró romper el empate. El resultado final fue 0-0, dejando a ambos equipos con un punto en el grupo.

La selección portuguesa, dirigida por Roberto Martínez , inicia el encuentro como clara favorita, impulsada por una generación de futbolistas de gran talento. Por su parte, la República Democrática del Congo afronta su debut en el torneo con la esperanza de obtener un resultado positivo y sorprender a uno de los equipos considerados candidatos para superar la fase de grupos.

La alineación portuguesa presentaba nombres como Diogo Costa, João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto, mostrando un once de gran calidad. El partido transcurrió con un dominio portugués en cuanto a posesión y ocasiones, aunque la RD Congo se organizó defensivamente y buscó sus opciones al contraataque.

En los primeros compases, Nelson Semedo recibió una tarjeta amarilla tras una acción defensiva, lo que indicaba la intensidad del juego. Con el avance del cronómetro, el encuentro se volvió más tenso, especialmente en el área portuguesa, donde Diogo Costa tuvo que intervenir con seguridad ante centros y disparos lejanos de los rivales. En el minuto 84, Martínez realizó un cambio ofensivo, reemplazando a Vitinha por Gonçalo Ramos, para incrementar la presión en busca del gol.

Previamente, en el minuto 73, el técnico también había movido el banquillo, sustituyendo a Nuno Mendes por Nelson Semedo y a Pedro Neto por Rafael Leão, intentando refrescar el ataque. La RD Congo también realizó modificaciones, como la entrada de Joris Kayembe y Charles Pickel, para darle aire a su mediocampo y defensa. A pesar de los esfuerzos de Portugal, incluidos remates de Cristiano Ronaldo y jugadas por banda de Francisco Conceição y João Cancelo, el gol no llegaba.

Los congoleños, por su parte, crearon peligro con disparos como el de Cedric Bakambu desde fuera del área y un cabezazo de Steve Kapuadi que rozó el poste. El árbitro, Abdulrahman Al Jassim, tuvo que detener el juego en el minuto 70 para una pausa de hidratación, reflejo de las condiciones físicas exigentes.

En los últimos minutos, Francisco Conceição fue señalado por falta en ataque y también vio anulado un tanto por fuera de juego, mientras que Noah Sadiki envió un centro peligroso que fue controlado por Diogo Costa. Finalmente, el partido concluyó sin goles, un resultado que permitió a la RD Congo sumar un punto histórico y dejó a Portugal con la obligación de mejorar de cara a sus próximos compromisos en el grupo





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