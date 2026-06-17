Portugal vs Congo: Live Streaming, Preview, and Key Players

The first match of Group K in the 2026 World Cup is between Portugal and Congo. Roberto Martínez will lead Portugal with Diogo Costa, Cancelo, Tomás Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Pedro Neto, and Cristiano Ronaldo. Sébastien Desabre will lead Congo with Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Mukau, Moutoussamy, Kayembe, Bakambu, and Wissa. Portugal, the UEFA Nations League champions, are one of the favorites to win the World Cup. They aim to break their third-place finish in the 1966 World Cup. One of the key players to watch is Cristiano Ronaldo, who aims to become the first player to score in six World Cups and will be 41 years old. The match will take place at the Estadio de Houston on July 19, 2023.

En directo: Portugal - Congo, el partido del grupo K del Mundial 2026 a las 19:00h. en RTVE.esprimer partido del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio de Houston en otro de los debuts de las selecciones candidatas a levantar el trofeo el próximo 19 de julio, en la Roberto Martínez comenzará con: Diogo Costa; Cancelo, Tomás Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva; Pedro Neto y Cristiano Ronaldo .

Sébastien Desabre saldrá con: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu y Wissa.campeón de la UEFA Nations League tras ganar a España en la final hace un año, llega como uno de los candidatos al título en su objetivo de romper su techo en una Copa del Mundo, el lejano tercer puesto de la cita de 1966 disputada en Inglaterra.de la FIFA desde Alemania 1974 cuando compitió bajo la denominación de Zaire, poniendo fin a una ausencia de 52 años tras ganar la repesca intercontinental a Jamaica por 1-0.

Uno de los focos estará en Cristiano Ronaldo, quien aspira a convertirse en el primer jugador de la historia en marcar en seis Campeonatos del Mundo y será a sus 41 años, tras la cita de Estados Unidos, México y Canadá, elaspiran a lograr sumar su primer gol en la competiciónUna de las fortalezas de Portugal, más allá de la calidad que atesora su plantilla, es la estadística de su entrenador, quien suma un 70% de victorias (7 de 10) en una Copa del Mundo: entre los entrenadores que han dirigido 10 o más partidos en la competición, solo Telé Santana (80%), Didier Deschamps (74%) Joaquim Low (71%) tienen un porcentaje de victorias más elevado





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