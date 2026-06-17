Portugal se impone a la República Democrática del Congo en su debut del Mundial 2026

Portugal comenzó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una victoria frente a la República Democrática del Congo. Los goles de João Neves dieron la ventaja a un equipo luso que controló el partido, mientras que los africanos mostraronpegada y lucharon hasta el final. Diogo Costa y la defensa portuguesa mantuvieron la portería a cero en una noche de gran intensidad.

Portugal y República Democrática del Congo se enfrentaron en un cruce de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la selección lusa, dirigida por Roberto Martínez , Partiendo como clara favorita.

El equipo europeo, repleto de estrellas como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva, buscó imponer su ritmo desde los primeros minutos. A los pocos instantes del inicio, João Neves inauguró el marcador con un tanto que dio ventaja a Portugal. La respuesta congoleña no se hizo esperar y Edo Kayembe probó fortuna con un disparo potente desde la frontal, pero Diogo Costa respondió con una gran intervención.

El partido mantuvo un tono vibrante, con Portugal controlando el balón y tratando de ampliar la ventaja. Nuno Mendes ejecutó un lanzamiento de falta lejana y João Cancelo intentó conectar con Cristiano Ronaldo, aunque el pase salió desviado. Pedro Neto filtró un balón peligroso que obligó a la defensa congoleña a despejar a córner. En el otro área, Arthur Masuaku lanzó un córner que no encontró rematador.

La intensidad creció y el árbitro Abdulrahman Al Jassim mostró la primera tarjeta amarilla a Bernardo Silva por una falta táctica. Poco después, Yoane Wissa estuvo cerca de empatar para Congo con un remate que rozó el poste. Pero cuando más apretaba el equipo africano, João Neves volvió a aparecer para firmar el segundo tanto portugués. En los minutos finales, la República Democrática del Congo insistió y Cédric Bakambu probó desde media distancia, aunque el disparo fue bloqueado.

Al final, Portugal sumó tres puntos clave en su debut, demostrando su calidad y solidez defensiva, mientras que Congo deberá recomponerse para sus próximos compromisos. El encuentro, que incluyó una pausa de hidratación, reflejó el potencial luso y la lucha congoleña por competir en un grupo exigente





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