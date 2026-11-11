Portfolio Stock Exchange y Investre unen fuerzas para tokenizar fondos luxemburgueses

El operador bursátil español y el agente luxemburgués lanzan una alianza estratégica para negociar fondos alternativos tokenizados en blockchain, agilizando el acceso inversor.

El operador bursátil español Portfolio Stock Exchange ha formalizado un acuerdo estratégico con Investre, agente exclusivo con licencia en Luxemburgo, para facilitar la negociación de fondos de inversión alternativos tokenizados. Esta colaboración permite que los vehículos financieros emitidos de forma nativa en blockchain tengan acceso directo al mercado español, supervisado por la CNMV.

Acuerdo para la Negociación de Fondos Tokenizados

Portfolio Stock Exchange y Investre establecen una vía de admisión y negociación para fondos de capital riesgo, capital privado e inmobiliarios domiciliados en Luxemburgo. Los fondos que utilicen la infraestructura de Investre, ya sean nuevos o con nuevas clases de acciones, podrán cotizar en la plataforma española. Este mecanismo integra la emisión nativa con la liquidez secundaria, resolviendo un problema estructural del mercado.

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La alianza inicia sus operaciones con cerca de una decena de fondos listados, gestionando activos que superan los 1.000 millones de euros. El catálogo incluye estructuras RAIF, SIF y SICAR, diseñadas principalmente para inversores profesionales e instituciones. Portfolio Stock Exchange restringirá el acceso a estos instrumentos a perfiles calificados, asegurando el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

Simplificación Normativa y Custodia Integrada

El sistema ofrecido por Portfolio Stock Exchange no establece requisitos de capitalización mínima ni exige la designación de un asesor registrado o proveedor de liquidez. La plataforma aporta simultáneamente los servicios de custodia y postnegociación en un entorno único. Un fondo emitido en Luxemburgo puede solicitar su admisión a cotización sin barreras administrativas complejas.

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Las dos entidades se acercarán a los gestores de fondos alternativos, priorizando a los promotores luxemburgueses. Para estos agentes, la negociación secundaria es clave para fomentar la emisión nativa en blockchain. El objetivo final es crear una red de plataformas reguladas con un único punto de emisión que facilite el acceso a múltiples mercados y canales de distribución.

Impacto en el Ecosistema Financiero Europeo

Luxemburgo actúa como la capital europea de fondos, concentrando 8,3 billones de euros en activos bajo gestión. De esta cifra, algo más de 3 billones corresponden a fondos alternativos. La tokenización busca democratizar el acceso a estos productos, tradicionalmente exclusivos para grandes patrimonios y entornos institucionales.

Los inversores buscan en los fondos alternativos una vía para diversificar carteras ante la saturación de activos tradicionales como la Bolsa. Este tipo de vehículos lleva más de una década enfrentando la dificultad de obtener compromiso inversor. El proceso secundario negociado excluía a muchos participantes antes de las ventanas de oportunidad establecidas por el fondo.

La colaboración entre Portfolio Stock Exchange e Investre elimina esta fricción al agilizar la liquidez. Los gestores de fondos asumen actualmente el coste de una captación más lenta debido a la falta de salida clara. La tecnología blockchain ofrece una solución estructural para la transparencia y eficiencia en la gestión de participaciones financieras complejas.