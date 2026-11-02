Portavoz del Sindicato Ferroviario denuncia incidencias 'casi diarias' en el sistema LZB de Urda após acidente fatal

Rafael González Escudero, representante do sindicato ferroviário, alertou em um programa de notícias que falhas técnicas e quedas do sistema de sinalização LZB estão ocorrendo com frequência extrema na região de Urda. Essa declaração foi feita após a divulgação de um relatório oficial que identificou problemas no sistema de controle antes de um grave acidente de trem que resultou em múltiplas mortes.

Rafael González Escudero, portavoz del Sindicato Ferrovia rio, ha denunciado en laSexta que las incidencias técnicas y caídas del sistema LZB en Urda ocurren 'casi a diario'.

Sus declaraciones siguen a un informe de Adif que registró fallos técnicos antes del accidente ferroviario donde colisionaron un tren Iryo y un AVE, dejando decenas de muertos. González Escudero atribuye los problemas al mantenimiento deficiente y critica la gestión de las infraestructuras, sugiriendo que se internalicen estas tareas.

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Además, apoya una propuesta para que los trenes reduzcan su velocidad tras fallos de seguridad, enfatizando la importancia de priorizar la seguridad sobre la producción.