PortAventura World Simplifica su Gobierno Corporativo con Cambios Clave en la Cúpula

Paesa Entertainment Holding, propietaria de PortAventura World, elimina su comisión ejecutiva y reordena responsabilidades directivas. Álex Cruz deja la administración mancomunada pero sigue en el consejo. Fernando Aldecoa se mantiene como administrador y Joan Ramon Calanda asume un nuevo rol. Se incorpora Luisa Rosselló al consejo.

PortAventura World ha implementado una significativa reestructuración en su cúpula directiva y en su estructura de gobierno corporativo . Paesa Entertainment Holding , la entidad matriz que ostenta la propiedad del renombrado complejo de ocio en la Costa Dorada, ha decidido suprimir su comisión ejecutiva. Este órgano, hasta ahora presidido por Álex Cruz, una figura con una dilatada trayectoria en el sector aéreo, habiendo ocupado puestos de alta dirección en compañías como British Airways y Vueling, deja de existir. Como consecuencia directa de esta reorganización, Álex Cruz también ha cesado en su rol como administrador mancomunado de la compañía, un puesto que compartía hasta la fecha con Fernando Aldecoa, actual director general del resort.

La compañía ha querido recalcar la continuidad de Fernando Aldecoa en su función de administrador mancomunado, asegurando así la estabilidad en la gestión operativa y estratégica del parque. Paralelamente, se ha oficializado el nombramiento de Joan Ramon Calanda, quien hasta ahora ejercía como director financiero, para ocupar la posición de administrador mancomunado en sustitución de Cruz.

Fuentes cercanas a PortAventura han precisado que la eliminación de la comisión ejecutiva responde a una estrategia deliberada de la empresa por simplificar sus órganos de gobernanza y, con ello, agilizar el proceso de toma de decisiones. Esta medida se alinea con la visión de optimizar la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta de la organización.

La estructura accionarial de PortAventura World es compartida al 50% entre dos prestigiosos fondos de inversión internacionales: Investindustrial y KKR. En lo que respecta al consejo de administración, Álex Cruz, a pesar de su salida de la comisión ejecutiva, mantiene su vinculación con la compañía al continuar como vocal en el consejo de administración de Paesa Entertainment Holding. Esta decisión subraya el valor que la empresa otorga a la experiencia y el conocimiento de Cruz, quien seguirá contribuyendo desde esta otra faceta. Las mismas fuentes confirman la permanencia en sus respectivos cargos de otros miembros clave del consejo: Arturo Mas-Sardá, en la presidencia; Sergio Feder, como vicepresidente; y los vocales Fernando Aldecoa, quien además de su rol como administrador mancomunado, ya formaba parte de la extinta comisión ejecutiva, y Juan de Ochoa, directivo de KKR.

En una novedad relevante y adelantada por la publicación EXPANSIÓN el pasado fin de semana, el consejo de administración de Paesa ha dado la bienvenida a Luisa Rosselló Cowell. Su incorporación no se limita al consejo, ya que también pasará a formar parte de la comisión de auditoría, un órgano de vital importancia para la supervisión financiera y de control interno. La trayectoria profesional de Rosselló es extensa y destacada; actualmente preside el comité ejecutivo de la empresa inmobiliaria cotizada Inversa Prime. Su pertenencia a los órganos de gobierno de otras compañías de renombre como Heritage Lift, Angulas Aguinaga o Uvesco, la posiciona como una figura con una amplia visión estratégica y experiencia en la gestión corporativa.

En el ejercicio económico de 2024, que representa el último periodo para el cual se disponen de cifras financieras consolidadas, Paesa Entertainment Holding registró una facturación total de 303 millones de euros. En términos de rentabilidad, el beneficio neto atribuido para ese mismo año se situó en 666.000 euros, cifras que reflejan el desempeño económico del complejo de ocio en un periodo de adaptación y cambio estructural





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