Por qué los precios no bajan después de una crisis: Más allá de la oferta y la demanda

Expertos explican las razones detrás de la persistencia de precios elevados tras periodos de crisis, destacando la influencia de factores estructurales, márgenes empresariales y la desinflación.

La constante escalada de precios se ha consolidado como una realidad en la economía actual, impulsada por una confluencia de factores que van más allá de las fluctuaciones habituales de oferta y demanda. Los costes de producción han experimentado un alza significativa, obligando a las empresas a desembolsar más por materias primas esenciales, energía y transporte.

Paralelamente, una demanda elevada que coincide con una oferta limitada exacerba esta tendencia alcista, especialmente cuando los consumidores disponen de liquidez pero la capacidad productiva de las compañías se ve restringida. A esta ecuación se suman las variables climáticas, como las sequías que merman las cosechas, y los conflictos geopolíticos, que han demostrado ser catalizadores importantes de la volatilidad económica, como se evidenció con la guerra en Ucrania y la reciente tensión en Oriente Medio. Estos escenarios bélicos no solo disparan el precio del crudo, sino que repercuten directamente en el coste de la gasolina y, consecuentemente, en todos los eslabones del transporte. Si bien las causas del incremento de precios son ampliamente conocidas, surge una interrogante recurrente: ¿por qué, una vez superadas las crisis y los conflictos, los productos no retornan a sus niveles de precios originales? Gonzalo Bernardos, reconocido profesor de economía de la Universidad de Barcelona, arroja luz sobre esta cuestión. Según Bernardos, al observar la cesta de la compra, se constata el encarecimiento de los alimentos, una situación atribuible en parte a la reducción de cosechas por factores climáticos. Sin embargo, el profesor pone un énfasis especial en la difícil coyuntura que atraviesan los agricultores. Estos profesionales enfrentan serias dificultades para asegurar la rentabilidad de sus explotaciones. El aumento desmedido de los precios de los fertilizantes, unido a una regulación exhaustiva y a que los costes de producción superan con creces los ingresos obtenidos, crea un escenario insostenible para el sector primario. Esta presión sobre los agricultores se traslada inevitablemente al consumidor final. Bernardos amplía su análisis al señalar la influencia de los márgenes de beneficio de empresarios y grandes corporaciones. Los supermercados, en particular, pueden aprovechar la coyuntura para mantener precios elevados, asegurándose márgenes de ganancia que se perpetúan en la cadena alimentaria. Por ello, el economista subraya la urgencia de apoyar a los agricultores y ganaderos, garantizando la viabilidad y rentabilidad de sus explotaciones como paso fundamental para mejorar la situación general. La volatilidad de los precios de la gasolina y la energía se compara con un fenómeno de rápido ascenso y lento descenso. El profesor Bernardos advierte que el encarecimiento del petróleo y del gas natural empobrece a la sociedad en su conjunto, dada la dependencia de España de la importación de combustibles. La llamada inflación, en este contexto, se refiere a una desaceleración en el ritmo de aumento de los precios, no a una disminución efectiva de los mismos, un concepto conocido como desinflación. Ante este panorama, Bernardos reconoce que la única alternativa para la mayoría de los consumidores es el esfuerzo económico, el conocido como apretarse el cinturón, para sortear la crisis y la subida generalizada de precios. Esto implica, en muchos casos, la necesidad de tomar decisiones difíciles sobre qué gastos prescindir para poder afrontar la situación





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