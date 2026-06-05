Por qué el tiempo pasa más rápido según la edad: la explicación del cerebro

El experto en longevidad David Céspedes aborda el fenómeno psicológico y neurológico por el cual la percepción del tiempo se acelera con la edad, ofreciendo una explicación basada en la neuroplasticidad y la rutina.

David Céspedes, experto en longevidad, explica por qué la percepción del tiempo se acelera con la edad. Según el especialista, esta sensación universal no es una mera ilusión, sino un fenómeno con bases neurológicas claras.

En la infancia y la juventud, todo son estímulos nuevos: aprender a leer, el primer día en el instituto, el primer día de trabajo. El cerebro registra cada detalle, por lo que esos años se recuerdan como más largos.

Sin embargo, en la adultez, la rutina domina la vida: nos levantamos, hacemos lo mismo, trabajamos en lo mismo, hablamos con las mismas personas y mañana repetimos. El cerebro deja de prestar atención porque ya sabe lo que viene, automatizando el día a día. Este proceso de simplificación neuronal hace que el tiempo parezca pasar más rápido, ya que no se graban experiencias novedosas que permitan medir el paso de los días y los meses.

Céspedes señala que, si no hay novedad, no hay registro, y si no hay registro, la vida se comprime. La ciencia respalda que no percibimos el tiempo por lo que pasa, sino por lo que recordamos. Esto no es solo una sensación subjetiva; tiene consecuencias físicas. El cerebro y el cuerpo se adaptan, pero a menos: menos energía, menos estímulos, menos capacidad.

Este proceso está ligado a la neuroplasticidad y a cómo los hábitos y la falta de novedad influyen en el envejecimiento cerebral. Entender este mecanismo es clave para tomar medidas que enriquezcan nuestras experiencias y amortigüen la sensación de que la vida se acelera. La premisa de que el tiempo vuela, ya presente en la antigua Roma, encuentra así una explicación científica moderna





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