Por qué decidí no asistir a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca bajo la presidencia de Trump

Un periodista explica su decisión de no asistir a la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca debido a los ataques de la Administración Trump contra la libertad de prensa y la presencia de medios afines en el pool de periodistas.

No asistí a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado pasado, a pesar de ser miembro desde que me mudé a Washington DC en mayo pasado.

La membresía cuesta 140 dólares anuales y ofrece acceso a información privilegiada, como el pool de periodistas que entra al Despacho Oval o acompaña al presidente en el Air Force One. Tradicionalmente, la asociación elegía a los miembros del pool, pero desde que Donald Trump regresó a la presidencia, es la Casa Blanca quien decide quién entra y quién sale, lo que ha resultado en una mayor presencia de medios afines y periodistas que evitan preguntas críticas.

A finales del año pasado, recibí un correo electrónico sobre la cena anual, con un costo de 480 dólares por persona. Aunque históricamente este evento ha sido un símbolo de la libertad de expresión, con la asistencia de presidentes y figuras políticas, esta vez había dudas sobre si Trump asistiría, ya que lo había evitado durante su primer mandato.

Además, el costo incluía el alquiler de un esmoquin, obligatorio para los hombres. Me pregunté si era razonable pedirle a mi periódico que pagara cientos de dólares para asistir a un evento donde el presidente insulta a los periodistas con frecuencia. Durante este año en Washington, he visto cómo Trump y su portavoz, Karoline Leavitt, humillan y amenazan a los periodistas sin que haya una respuesta significativa de la profesión. Ni siquiera hay censuras o comunicados colectivos contra estos ataques.

El domingo pasado, 24 horas después del intento de atentado contra Trump, el presidente atacó a una periodista de 60 Minutes por preguntarle sobre un documento del atacante, Cole Tomas Allen, quien escribió: 'Lo que hacen mis representantes se refleja en mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes'. Trump respondió llamándola 'vergonzosa', sin que esto generara una reacción relevante.

Al día siguiente, Leavitt culpó a la izquierda y a los medios no trumpistas del atentado. Además, se ordenó revisar las licencias de Disney-ABC por un monólogo de Jimmy Kimmel que enfureció a Trump y Melania. En este contexto, asistir a una cena con quienes atacan la libertad de prensa parecía contradictorio. Decidí no pagar los 480 dólares, aunque tuve dudas hasta el último momento.

Si trabajara en un medio más tradicional, quizá habría tenido obligaciones institucionales que me hubieran llevado a asistir. El miércoles antes de la cena, unos amigos me dijeron que el New York Times tampoco asistía. Desde 2007, el Times no compra entradas para la cena, ya que consideran que el evento se ha centrado demasiado en celebridades y socava su necesidad de mantener distancia con las figuras que cubren.

Richard W. Stevenson, jefe de la delegación en Washington, explicó que el evento ya no refleja los valores del periodismo independiente





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