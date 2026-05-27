Popeyes lanza Popeyes By: una plataforma creativa que fusiona joyería artesanal y la esencia del delivery

Popeyes presenta Popeyes By, una plataforma creativa que colabora con artistas. Su primer proyecto es una colección limitada de anillos artesanales creados por Coches by Carla, que combinan coches de juguete con resina y latón. Cinco anillos se sortean en Instagram.

Popeyes , la reconocida cadena de pollo frito, da un paso más en su evolución como marca lifestyle con el lanzamiento de Popeyes By, una plataforma creativa que nace para colaborar con creadores que comparten una misma filosofía: trabajar con intención, cuidar el proceso y transformar lo cotidiano en algo especial.

Esta iniciativa marca un hito en la estrategia de la compañía, que busca expandir su universo más allá de la cocina y adentrarse en territorios creativos como el diseño, la moda y la artesanía. El primer proyecto de Popeyes By es una colaboración con Coches by Carla, el proyecto de joyería artesanal creado por Carla Tejedor en Barcelona, que da vida a una colección limitada de anillos inspirada en el universo de la marca.

La colección está formada por seis anillos exclusivos, diseñados y fabricados a mano en el taller de Carla Tejedor. Cada pieza tiene como base un coche de juguete, un elemento lúdico que conecta con la infancia y la nostalgia, y combina materiales como resina epoxi y latón bañado en oro. El resultado son piezas únicas que reflejan la esencia artesanal del proyecto: acabados irregulares, texturas imperfectas y pequeñas variaciones que hacen que ningún anillo sea exactamente igual a otro.

Esta imperfección deliberada es un guiño a la cocina de Popeyes, donde, como dicen en la marca, no salen dos piezas de pollo iguales. Así, la colección se convierte en un puente entre el mundo del delivery y la joyería artesanal, uniendo dos universos aparentemente dispares pero que comparten valores como el cuidado por el detalle y la autenticidad. Popeyes By no es solo un escaparate de productos; es una declaración de intenciones.

La plataforma busca ser un espacio de experimentación donde colaborar con creadores que entienden que lo bien hecho requiere tiempo, cuidado y personalidad. Para celebrar este lanzamiento, Popeyes ha decidido involucrar a su comunidad de manera activa: cinco de los seis anillos se sortearán a través del perfil de Instagram de la marca, y los ganadores recibirán además un combo gratis para completar la experiencia Popeyes.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la marca con sus seguidores, ofreciendo no solo productos exclusivos, sino también una experiencia que conecta el mundo físico y digital. Con Popeyes By, la cadena demuestra que su universo puede salir de la cocina y entrar en nuevos territorios creativos, manteniendo siempre la esencia de lo que la hace única: el sabor, la calidad y la actitud desenfadada.

Cada anillo de la colección es una pieza de conversación, un objeto que invita a reflexionar sobre el proceso artesanal y el valor de lo hecho a mano. Carla Tejedor, fundadora de Coches by Carla, explica que cada pieza parte de un coche de juguete reciclado, el cual es desmontado, tratado y transformado en una joya contemporánea.

El uso de resina epoxi permite crear efectos de color y transparencia que evocan el espíritu vibrante de Popeyes, mientras que el latón bañado en oro aporta un toque de sofisticación. La colección está disponible en cantidades limitadas, y cada anillo viene con un certificado de autenticidad que detalla su proceso de fabricación. Esta transparencia es clave en la filosofía de Popeyes By, que apuesta por una colaboración honesta y cercana entre la marca y el creador.

En resumen, Popeyes By representa un nuevo capítulo en la historia de Popeyes, una marca que no teme explorar nuevas formas de conectar con su audiencia. La colaboración con Coches by Carla es solo el comienzo de una plataforma que promete futuras incursiones en el diseño, la moda y la cultura pop. Con esta iniciativa, Popeyes no solo vende pollo, sino que construye un ecosistema creativo donde la artesanía, la comunidad y la diversión se encuentran.

Y todo, con el sello inconfundible de una marca que sabe que lo hecho con intención siempre deja huella





Mknews_es / 🏆 36. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Popeyes Coches By Carla Joyería Artesanal Edición Limitada Plataforma Creativa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coches de alta gama, machetes y mazas: así operaba la peligrosa banda de aluniceros detenida en TenerifeMás Vale Tarde analiza la detención por parte de la Guardia Civil de una peligrosa banda de aluniceros que también atracaba joyerías y otros establecimientos con machetes. Dejan pérdidas de más de 60.000 euros y un botín de 38.000 en joyas.

Read more »

Renault fabricará en España cinco nuevos modelosFumata blanca en la negociación entre Renault y los sindicatos respecto al convenio colectivo para sus plantas españolas de Valladolid y Palencia. Un preacuerdo que deja vía...

Read more »

Renault fabricará en España cinco nuevos modelosFumata blanca en la negociación entre Renault y los sindicatos respecto al convenio colectivo para sus plantas españolas de Valladolid y Palencia. Un preacuerdo que deja vía...

Read more »

Julio Martínez solo ha hecho una declaración de IRPF en los últimos cinco añosEl considerado como 'lugarteniente' de Zapatero abrió en noviembre de 2025 una nueva cuenta corriente para canalizar una entrada de 100.000 euros, que la agencia Antifraude no puede constatar su or...

Read more »