Pope Leo XIV to preside Corpus Christi Mass in Plaza de Cibeles, Spain

The Plaza de Cibeles and its surroundings are prepared to host up to nearly one million people for the Corpus Christi Mass to be presided over by Pope Leo XIV on June 12, 2022, during his visit to Spain. The event will begin at 10:00 AM in the Plaza de Cibeles and will feature the presence of the royal family, accompanied by their daughters, as well as the Spanish government, opposition leaders, and other dignitaries. The altar of Cibeles has a capacity of nearly 600 square meters, with a large Christ statue, and there will be 200 celebrants and accompanying people in the presbytery. The rest of the ring of authorities, priests, and concelebrants will ascend to a capacity of nearly 5,000 people. The attendees can follow the mass on 42 screens. Additionally, the organizers have not yet confirmed it, but they have specified that Pope Leo XIV will pass through the entire area on foot, possibly using a papal car.

La Plaza de Cibeles y los alrededores están listos para acoger este domingo hasta cerca de un millón de personas para la misa del Corpus Christi que será presidida por el papa León XIV, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio.

El acto comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles y contará con la presencia de los reyes, acompañados de sus hijas. También está prevista la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz en el Congreso de Vox, Pepa Millán, entre otros.

Tanto la Plaza de Cibeles como los alrededores están preparados para acoger hasta cerca de un millón de personas para este acto, que cuenta con cerca de 380.000 personas inscritas, según han dado a conocer este sábado los organizadores, que precisan que esta inscripción no es obligatoria, por lo que esperan que la asistencia sea aún mayor. En cuanto al escenario, el altar de Cibeles tiene casi 600 metros cuadrados, con un Cristo de grandes dimensiones -una réplica del Cristo de las hermanas de Belén-, colgado sobre el centro del altar.

Habrá 200 personas entre celebrantes y acompañantes en el presbiterio. Después estará todo el anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes, que ascenderán a unas 5.000 personas. Los asistentes podrán seguir la misa a través de 42 pantallas.

Además, a falta de confirmación, ha especificado que el Papa pasará en papamóvil por prácticamente todos los sectores que hay en el plano. Los organizadores avanzaron que habrá una gran escalinata por la que León XIV bajará para llevar a cabo la procesión del Corpus Christi





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