Pope Leo XIV's Homily in Cibeles Plaza

Pope Leo XIV delivered a homily in the Cibeles Plaza, Spain, during his apostolic visit to the country. He emphasized the importance of returning to the roots of faith and publicly manifesting it, as traditionally done in Spain through processions like Corpus Christi. He also linked religious worship with social responsibility and called for breaking the chains of selfishness.

El Papa León XIV presidió en la plaza de Cibeles ante más de un millón de personas, dentro de la visita apostólica que realiza a España.

Durante la homilía, el Pontífice dirigió una encomienda a 'la España de hoy y mañana' para que 'la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy'. El Pontífice llamó a los católicos a volver a las raíces de la fe y a manifestarla públicamente, como ocurre tradicionalmente en España con las procesiones del Corpus Christi y otras formas de piedad popular.

El Papa advirtió de que estas expresiones no deben entenderse como 'una manifestación exterior, de una supervivencia folclórica o de un simple adorno estético', sino como una forma de presencia cristiana en la sociedad. En esa línea, propuso salir 'de una fe cómoda y privada' para contribuir a la construcción de 'un mundo nuevo'. León XIV también ha vinculado la adoración eucarística con la caridad y la responsabilidad social.

'Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano', afirmó ante los fieles congregados en Cibeles. El Pontífife llamó a romper 'las cadenas de todo egoísmo' y pidió a los católicos estar 'presentes' en los desafíos de la sociedad, 'a no huir' y a comprometerse personalmente 'en la construcción del bien común'. La procesión del Corpus Christi comenzó con la presencia policial, helicópteros, drones y agentes desplegados en distintos puntos del entorno.

El Papa llegó a bordo del papamóvil entre vítores y detuvo el vehículo en varias ocasiones para bendecir a bebés y niños pequeños. La procesión partió del altar instalado ante el Palacio de Cibeles, avanzó por la calle de Alcalá hasta la iglesia de San José y regresó al punto de partida. En la procesión participaron miembros del clero, religiosas, representantes de cofradías madrileñas y niños que habían recibido recientemente la Primera Comunión.

La emoción y la nota colorida de una jornada marcada por el calor y por los gritos de '¡Papa León, te queremos un montón! ' y '¡Esta es la juventud del Papa! '





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