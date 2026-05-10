El pontífice agradece a Canarias y hace una mención a un brote inicial de un brote enfadado por haber permitido la llegada del crucero Hondius, mientras que la OMS confirma que todos los ocupantes del barco aparentemente están sanos y continúan. Aunque la evacuación began a domingo, los 14 españoles llegarían este domingo a Madrid y harían una cuarentena en el Hospital Gómez Huya, especializado en enfermedades infecciosas. La evacuación del crucero en costas canarias ha provocado un choque entre el gobierno autonómico del 'popular' Fernando Clavijo y el Ejecutivo central. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en un mitin de campaña de las elecciones andaluzas del próximo domingo que España afronta'con ejemplaridad y eficacia' el gestión del hantavirus.

El pontífice agradece a Canarias y se refiere al brote original de un brote enfadado por haber evitado la llegada del crucero Hondius, que ha confirmado la OMS que todos sus ocupantes están aparentemente sanos y continúan.

Aunque la evacuación began a domingo, los 14 españoles llegarían este domingo a Madrid y harían una cuarentena en el Hospital Gómez Huya, especializado en enfermedades infecciosas. La evacuación del crucero de costas canarias ha provocado un choque entre el gobierno autonómico del 'popular' Fernando Clavijo y el Ejecutivo central.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en un mitin de campaña de las elecciones andaluzas del próximo domingo que España afronta'con ejemplaridad y eficacia' la gestión del hantavirus ante el resto del mundo. El dispositivo'inédito' para el desembarco del crucero del hantavirus avanza'según lo previsto' tras fondear en Tenerife





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