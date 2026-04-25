Polymarket en el ojo del huracán: Manipulación de datos y apuestas con información confidencial

La plataforma de apuestas Polymarket enfrenta acusaciones de manipulación de datos, uso de información confidencial y movimientos financieros sospechosos vinculados a decisiones geopolíticas y económicas, incluyendo casos en París y Estados Unidos.

La plataforma de apuestas Polymarket se encuentra bajo un intenso escrutinio internacional tras una serie de incidentes que sugieren manipulación de datos , el uso indebido de información confidencial y movimientos financieros cuestionables vinculados a eventos geopolíticos y económicos de gran relevancia.

La situación ha escalado rápidamente, atrayendo la atención de autoridades reguladoras y generando preocupación sobre la integridad de estos mercados predictivos. Uno de los casos más recientes y llamativos se ha desarrollado en París, Francia, donde las autoridades investigan la alteración de un sensor meteorológico en el aeropuerto Charles de Gaulle.

Se ha descubierto que un grupo de individuos obtuvo ganancias significativas, ascendiendo a 34.000 dólares (aproximadamente 29.000 euros), al apostar a un aumento repentino de la temperatura en el aeropuerto en 22 grados Celsius. El 6 de abril, alrededor de las 19:00 horas, el sensor registró el aumento especulado, volviendo a la normalidad pocos minutos después. Un usuario de Polymarket se benefició particularmente, ganando 14.000 dólares con esta apuesta.

El fenómeno se repitió el 15 de abril, con un nuevo aumento de 22 grados y una ganancia de 20.000 dólares para otro apostador. Météo France, la agencia meteorológica nacional francesa, ha presentado una denuncia formal, sospechando de una intervención manual, posiblemente utilizando un dispositivo como un secador de pelo para manipular los datos y obtener beneficios económicos. Esta situación plantea serias dudas sobre la seguridad y fiabilidad de los datos meteorológicos utilizados en operaciones sensibles, como la aviación.

La controversia no se limita a Francia. En Estados Unidos, un soldado ha sido acusado formalmente de utilizar información clasificada relacionada con una operación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para realizar apuestas en Polymarket. Se estima que el militar obtuvo ganancias superiores a los 400.000 dólares (aproximadamente 340.000 euros) al anticipar los acontecimientos de la misión.

Este caso es particularmente grave, ya que implica la posible violación de la seguridad nacional y el uso de información privilegiada para beneficio personal. Otro incidente preocupante ocurrió el pasado martes, cuando un individuo realizó una apuesta de 430 millones de dólares a una caída en el precio del petróleo antes de las 20:00 horas.

Poco antes de la hora límite, el expresidente Donald Trump anunció la ampliación del alto el fuego con Irán, lo que provocó una caída del 4% en el precio del crudo. La sincronización de la apuesta con el anuncio oficial ha levantado sospechas de información privilegiada o manipulación del mercado. Estas revelaciones han impulsado a los organismos reguladores estadounidenses, incluido el regulador de mercados, a iniciar investigaciones exhaustivas.

La Casa Blanca, por su parte, ha emitido una advertencia a sus empleados, prohibiéndoles el uso de información confidencial para operar en plataformas como Polymarket. La plataforma ha facilitado apuestas sobre escenarios geopolíticos delicados que, en algunos casos, han coincidido con eventos reales, lo que alimenta las sospechas de filtraciones o manipulación.

Expertos y autoridades advierten que estos mercados, que operan en un vacío regulatorio, pueden convertirse en un caldo de cultivo para el fraude y el uso indebido de información sensible. La naturaleza anónima de los operadores y los grandes volúmenes de dinero en juego crean un entorno propicio para actividades ilícitas.

La falta de supervisión adecuada permite que individuos con acceso a información privilegiada exploten estos mercados para obtener ganancias ilícitas, socavando la confianza en los mercados financieros y la seguridad nacional. La situación exige una regulación más estricta y una mayor transparencia en estas plataformas predictivas para prevenir futuros abusos y proteger la integridad de la información sensible.

La preocupación se centra en la posibilidad de que estos mercados se utilicen para influir en eventos geopolíticos o para obtener ventajas injustas en mercados financieros. La investigación en curso busca determinar el alcance de la manipulación y la responsabilidad de los involucrados, con el objetivo de establecer medidas preventivas y punitivas para garantizar la integridad de estos mercados y proteger la seguridad nacional





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