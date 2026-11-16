Polisario exige a Transportes anular vuelos de Ryanair a Dajla por sentencia del TJUE

El Frente Polisario interpone reclamación ante el Ministerio de Transportes para cancelar las autorizaciones de Ryanair a Dajla, basándose en resoluciones del TJUE que niegan la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental.

El Frente Polisario ha presentado una reclamación administrativa formal ante el Ministerio de Transportes de España, solicitando la cancelación inmediata de las autorizaciones de vuelo asignadas a la aerolínea irlandesa Ryanair para operar en la ciudad de Dajla, ubicada en el Sáhara Occidental. Este acto jurídico constituye el paso previo indispensable antes de emprender cualquier acción judicial posterior, fundamentándose en la interpretación de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) durante la última década.

Base Legal y Resoluciones del TJUE sobre el Territorio

La organización independientista argumenta que no existe ningún marco legal, bilateral o multilateral que justifique la concesión de derechos de tráfico aéreo a Ryanair sobre el territorio del Sáhara Occidental. La reclamación se ampara específicamente en la resolución del 30 de noviembre de 2018, donde el Tribunal General declaró explícitamente la exclusión del Sáhara Occidental del ámbito de aplicación del Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Esta sentencia reafirma que Marruecos carece de soberanía sobre el territorio, por lo que dicho acuerdo no es aplicable.

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El escrito destaca que, tanto el contenido de la normativa europea como la estatal, establece que el establecimiento de derechos de tráfico aéreo, ya sea con o sin limitaciones, requiere la existencia previa de un acuerdo o tratado bilateral con un tercer Estado que tenga soberanía aérea reconocida sobre el territorio. Dado que la única soberanía que puede reconocerse legítimamente en el espacio aéreo del Sáhara Occidental, conforme al Convenio de Chicago de 1944, es la del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, cualquier autorización otorgada sin este consentimiento carece de título legal.

Crítica a la Gestión Operativa y Económica del Espacio Aéreo

El Frente Polisario señala la existencia de un control operativo de facto por parte de Marruecos sobre el espacio aéreo, ya que su gobierno, a través de la Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA), gestiona unilateralmente la seguridad física de los aeropuertos y autoriza los despegues y aterrizajes. Sin embargo, la reclamación se centra en la actuación de las autoridades administrativas españolas, que permiten y benefician económicamente de esta ruta al gestionar el tráfico aéreo y percibir tasas asociadas a esta actividad, amparando así la explotación del programa base de servicios aéreos regulares de pasajeros.

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En una reunión del Foro Consultivo sobre la Política Exterior de Aviación de la UE celebrada el 3 de diciembre de 2024, la Comisión Europea notificó oficialmente a las aerolíneas comunitarias que las conexiones entre los Estados miembros y el Sáhara Occidental no están cubiertas por el Acuerdo de Aviación. Despite esta advertencia y la falta de cualquier convención que regule estos servicios comerciales, el Polisario denuncia que las autoridades españolas continúan otorgando las autorizaciones administrativas correspondientes a la compañía irlandesa para la ruta Madrid-Dajla.

Impacto en la Ruta Madrid-Dajla y Pasos Legales Futuros

La solicitud dirigida al Ministerio de Transportes pide declarar la nulidad y dejar sin efecto los derechos de tráfico aérea asignados a Ryanair para el establecimiento de la ruta o programa base entre Madrid y Dajla, que incluye dos frecuencias semanales. El Frente Polisario exige poner fin a todas las autorizaciones administrativas asociadas a esta asignación de derechos, considerando que su concesión se ha llevado a cabo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido y sin cobertura jurídica alguna.

Este paso administrativo busca corregir lo que la organización considera una vulneración sistemática de las resoluciones judiciales europeas y del derecho internacional. Aunque la UE podría sancionar a España por permitir que Ryanair opere vuelos a Dajla sin el permiso saharaui, el Polisario señala que existe una falta de voluntad política para aplicar estas normas estrictamente. La presentación de este recurso deja claro que la organización saharaui está dispuesta a intensificar su lucha jurídica para proteger sus derechos de soberanía sobre el espacio aéreo de su territorio.