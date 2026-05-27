Police Officer Accused of Killing Pregnant Woman in Massachusetts

The story of Sandra Birchmore, a 23-year-old woman who was found dead in her Canton, Massachusetts apartment, and the allegations that a police officer killed her to prevent her from exposing a sexual relationship.

CNN — Sandra Birchmore planeaba anunciar su embarazo el Día de San Valentín. El 1 de febrero de 2021, mientras una tormenta de nieve azotaba el este de Massachusetts , la joven de 23 años permanecía resguardada en su departamento en Canton, un suburbio de Boston.

Tenía unas 10 semanas de embarazo y había compartido la noticia solo con un pequeño grupo de personas. Dos semanas después, planeaba publicar en redes sociales un cartel rosa y azul decorado con pequeñas huellas de bebé.

"Estoy esperando a un nuevo pequeño a quien amar", decía. "Mi propio pequeño San Valentín llegará en septiembre de 2021". Con la nieve acumulándose en el exterior, Birchmore permaneció la mayor parte del tiempo dentro de casa y se preparó para la maternidad. Envió mensajes de texto a una amiga sobre ropa para recién nacidos, buscó muebles para la habitación del bebé y eligió a una fotógrafa de maternidad.

A las 5:33 p.m., una cámara de vigilancia la captó saliendo para recoger un cepillo para quitar nieve del parabrisas. Vestía leggings turquesa y una chaqueta acolchada oscura, y llevaba el cabello recogido en un moño alto. Esas son las últimas imágenes conocidas de ella con vida. La policía encontró su cuerpo tres días después, sentada en el suelo de su habitación.

Una correa de bolso deportivo rodeaba su cuello y estaba atada a la manija de la puerta del clóset. Su teléfono estaba a pocos centímetros de su cuerpo y se había bloqueado a las 9:13 p.m. del 1 de febrero, según investigadores federales. La Oficina del Médico Forense Jefe de Massachusetts determinó que su muerte fue un suicidio. Pero para su familia, nada de eso tenía sentido.

Ella quería ser madre. Ya había comprado mamelucos para bebé. Estaba haciendo planes.

"Era de lo único que hablaba. Estaba realmente, realmente emocionada", dijo su prima, Angelique Pirozzi.

"Era una meta para ella. Estaba radiante". Sandra Birchmore, en una fotografía sin fecha tomada de su página de Facebook. A los pocos días de la muerte de Birchmore, Pirozzi llamó a las autoridades locales y les pidió que investigaran más a fondo lo que ocurrió dentro del departamento de su prima aquella noche invernal.

"Mi mensaje para la policía fue que nadie en la vida de Sandra creía que ella se quitaría la vida", dijo. "Parecía que nadie tenía interés en considerar la posibilidad de que esto no fuera un suicidio". Más de tres años después, los investigadores federales intervinieron.

Y en agosto de 2024, un jurado investigador federal lanzó una revelación impactante: acusaciones de que un policía mató a Birchmore para evitar que ella expusiera una relación sexual que comenzó cuando tenía 15 años. El agente, Matthew Farwell, trabajaba para el Departamento de Policía de Stoughton, cercano a la zona, y su esposa esperaba a su tercer hijo en ese momento.

Él creía que el bebé que Birchmore esperaba era suyo, pero una prueba de ADN realizada después de su muerte determinó que no era el padre, según una declaración jurada federal. Farwell se declaró inocente de matar a una testigo o víctima y de violar una ley federal que protege a niños por nacer. Sus abogados declinaron hacer comentarios porque el caso sigue en curso.

Tiene previsto regresar esta semana a la corte para una audiencia probatoria y se espera que el juicio comience en octubre





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