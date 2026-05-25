Policía Nacional detiene a once personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres en situación económica precaria

La Policía Nacional ha desarticulado dos redes de trata instaladas en distintos puntos de Madrid, donde se explotaba sexualmente a mujeres en situación económica precaria. En una de ellas, una adolescente de 15 años era la recepcionista, atendía hasta a 100 clientes al día y era obligada a tener sexo durante 12 horas sin descanso.

La Policía Nacional ha detenido a once personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres en situación económica precaria . Han sido tres operaciones distintas, dos de ellas en la capital, donde una persona de 15 años era obligada a atender alrededor de 100 llamadas de clientes al día.

Operación contra la explotación sexual en Arganzuela: detenidos 6 clientes en el bloque donde también se actuó en 2018Mujeres obligadas a tener sexo durante 12 horas sin descanso. Prostíbulos camuflados entre pisos de alquiler. Amenazas religiosas, deudas inasumibles o embarazos indeseados. Todo con tal de que escapar parezca una misión imposible





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