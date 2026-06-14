Policía Nacional detiene a cinco personas en Valencia por tráfico de personas y pertenencia a una organización delictiva

La investigación policial concluyó con la liberación de nueve víctimas y la detención de cinco personas, entre ellas cuatro mujeres y un hombre, en un marco de operaciones que incluyeron registros y entradas en domicilios utilizados como casa de citas.

En Valencia , en el marco de una operación policial , se han arrestado cinco personas, entre ellas cuatro mujeres y un hombre de entre 27 y 54 años, y se ha conseguido liberar a un total de nueve víctimas que se encontraban retenidas en contra de su voluntad y obligadas a consumir drogas.

La investigación se inició a finales del año pasado a raíz de un control de seguridad que se realizó en la vía pública y en el cual los agentes de seguridad identificaron a un varón que se trata del principal sospechoso. La Policía Nacional también detectó una operativa económica destinada a dificultar el seguimiento del dinero, a través de cuentas bancarias a nombre de otras personas y desde donde se distribuían los beneficios.

Como resultado de la investigación, se detuvo a cinco personas integrantes de la organización como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a una organización delictiva y tráfico de personas. Además, se encontraron dinero en efectivo y varias sustancias estupefacientes como cocaína y tusi en las casas utilizadas como casa de citas





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