Policía Nacional descubre 286.070 euros en sobres en la casa de 'lugarteniente' de Zapatero

La investigación sobre la red de tráfico de influencias liderada por el expresidente del Gobierno ha llevado a la Policía Nacional a hallar 286.070 euros en sobres en la casa de Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero y testaferro del expresidente. Los sobres contenían billetes de 50, 10 y 5€ en diferentes cantidades.
La Policía halló 286.070 euros ocultos en sobres en la casa de Julio Martínez Martínez , 'lugarteniente' de Zapatero . Más allá de la intermediación en favor de Plus Ultra , la red de tráfico de influencias liderada presumiblemente por el expresidente del Gobierno, habría tenido un papel fundamental Julio Martínez Martínez , amigo íntimo de Zapatero .
Martínez Martínez era la persona en torno a la que giraba el entramado financiero de la red y a la que la Policía Nacional le dedicó un registro en la oficina de Zapatero. La investigación apunta a un intercambio de mensajes entre Martínez Martínez y una de las empresas que forma parte del entramado financiero de la red. Los mensajes han constatado los negocios entre ambos, con la aparición velada de Zapatero.
El informe policial señala otros negocios en los que habría participado la red en Venezuela, como la exportación de oro y níquel y la asignación de barcos petroleros. Además, se han encontrado 286.070 euros en billetes de 50, 10 y 5€ en sobres en la vivienda de Martínez Martínez
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