Policía Nacional desarticuló grupo criminal especializado en robos violentos

La investigación comenzó en agosto tras un robo en una urbanización de Madrid, donde se sustrajeron joyas y relojes valorados en 1,5 millones de euros, 200.000 euros en efectivo y criptomonedas. El grupo actuaba "bajo pedido", recibiendo información del extranjero sobre las víctimas. Se les atribuyen tres robos con violencia.

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal vinculado al Tren de Aragua, especializado en robos violentos . Seis miembros fueron detenidos, tres de ellos ingresaron en prisión.

La investigación comenzó en agosto tras un robo en una urbanización de Madrid, donde se sustrajeron joyas y relojes valorados en 1,5 millones de euros, 200.000 euros en efectivo y criptomonedas. El grupo actuaba "bajo pedido", recibiendo información del extranjero sobre las víctimas. Se les atribuyen tres robos con violencia. Entre los detenidos se incautaron armas, matrículas falsas, drogas y dinero. Fueron acusados de pertenencia a organización criminal y otros delitos





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