Policía Nacional confirma que uno de los vehículos del Papa León XIV en España ya está custodiado en Barcelona

La Policía Nacional ha informado que uno de los dos vehículos que utilizará el Papa León XIV durante su visita a España ya está custodiado por @policia en Barcelona. El pontífice abandonará la capital el martes 9 de junio camino Barcelona, y aunque la ciudad entrará prácticamente en colapso, hasta quince estaciones de metro permanecerán cerradas según la Comunidad de Madrid.

Uno de los dos vehículos que utilizará el Papa León XIV durante su visita a España 🇪🇸 ya está custodiado por @policia en Barcelona . El trabajo y la colaboración del Ejercito Aire están siendo fundamental para la logística del dispositivo de seguridad, según ha informado en su cuenta de X la Policía Nacional.

El pontífice abandonará la capital el martes 9 de junio camino Barcelona, y aunque la ciudad entrará prácticamente en colapso, hasta quince estaciones de metro permanecerán cerradas según la Comunidad de Madrid. Consúltalas Sin duda será una visita histórica para el país ya que hace 15 años que un Papa no visita España, desde que el Papa Benedicto XVI visitó el país en 2009.

Además, se han detenido nueve personas por usar medicación y productos de estética ilegales en varias provincias. Madrid se prepara para la visita del Papa con cortes de tráfico, teletrabajo y pantallas gigantes





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