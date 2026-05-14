Policía Nacional busca a dos ladrones que robaron joyas a la Virgen del Rosario en Málaga

La Policía Nacional busca a dos ladrones que han cometido un robo de joyas dentro de una iglesia de Málaga. Haciéndose pasar por dos feligreses más, que entran a rezar en una parroquia, han aprovechado un despiste para desvalijar a la Virgen del Rosario. Se han llevado sus joyas. Es cierto que no tiene un gran valor económico, que no se han llevado un botín que valga millones, pero sí que eran joyas con un gran valor sentimental. Se trataba de regalos, de donaciones y ofrendas hechas por los propios parroquianos y fervientes seguidores de la Virgen. Ahora, la Hermandad de la Virgen del Rosario pide colaboración ciudadana para identificar a los ladrones y recuperar así estos pequeños tesoros con un gran valor sentimental.

La Policía Nacional busca a dos ladrones que han cometido un robo de joyas dentro de una iglesia de Málaga. Haciéndose pasar por dos feligreses más, que entran a rezar en una parroquia, han aprovechado un despiste para desvalijar a la Virgen del Rosario.

Se han llevado sus joyas. Es cierto que no tiene un gran valor económico, que no se han llevado un botín que valga millones, pero sí que eran joyas con un gran valor sentimental. Se trataba de regalos, de donaciones y ofrendas hechas por los propios parroquianos y fervientes seguidores de la Virgen. Y es que, estos dos hombres han entrado como si nada, como si fueran unos creyentes más.

En el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver cómo se paran, se dan una vuelta y, de repente, se acercan a mirar a la figura. Justo entra una mujer, pero disimulan e, incluso, se sientan en los bancos. Pero cuando se quedan solos, se dirigen hacia la figura y empiezan a robarle las joyas. Levantándose uno al otro, hasta en siete ocasiones, hurtan las ofrendas.

Pensaban que nadie los veía, pero, la iglesia malagueña cuenta con dos cámaras de videovigilancia.

'Vienen directamente hacia la Virgen, sin percatarse de las dos cámaras de seguridad que están en esa pared', relata el Hermano Mayor de la Hermandad del Rosario. 'Hemos detectado que se llevaron una medalla de San Antonio, una medalla de Santa María de la Victoria, una cadena, un broche londinense del siglo XVIII y varios anillos', asegura.

Ahora, la Hermandad de la Virgen del Rosario pide colaboración ciudadana para identificar a los ladrones y recuperar así estos pequeños tesoros con un gran valor sentimental. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenid





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