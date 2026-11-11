Policía localiza a Manuel Ferrero tras explosión en Oviedo

El operativo continúa para capturar a Manuel Ferrero, buscado por disparo a una menor, muerte de un agente de los Tedax y una explosión que dañó la zona industrial de Oviedo. La búsqueda activa ocupa 300 agentes.

El 26 de abril de 2024 la policía asturiana anunció que el operativo para localizar a Manuel Ferrero sigue activo tras el disparo a una menor, la muerte de un agente de los Tedax y una explosión que afectó una zona industrial de Oviedo. A la fecha, 300 agentes continúan patrullando el polígono a las afueras de la ciudad sin éxito.

Operativo en la zona industrial de Oviedo

El Grupo Especial de Operaciones de la Policía ha centralizado la búsqueda en un polígono industrial situado en las afueras de Oviedo. Anteriormente se registró el lugar como escenario de la explosión que provocó la muerte de un agente y un perro policía, mientras que otro oficial resultó gravemente herido; el minorista denominada "El Ruso" habría disparado a una menor antes de la detonación. Mujeres y hombres del área informaron inexistencia de daños estructurales, según la Dirección de Vivienda del Principado de Asturias.

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Los vecinos de la zona anuncian que, a pesar de la alarma, las edificaciones permanecen intactas; el riesgo se limita a la zona del portal, donde se produjeron los daños. Citizen Report informó que el herido, de 17 años, fue atendido con urgencia por la coordinación de emergencias del área.

Reacción de la comunidad y declaraciones oficiales

La comunidad local expresó su preocupación tras la explosión, con comentarios recogidos en un minuto de silencio mantenido en Oviedo. El director de Vivienda del Principado de Asturias aseguró: 'no hay vivienda afectada'. La policía, por su parte, declaró que el escenario se encuentra bajo control, aunque el sospechoso aún evade la captura.

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Manuel Ferrero, descrito como una persona conflictiva y sin buena relación con la comunidad, ha sido señalado como el principal motivo de la alarma y la urgencia de la búsqueda. La presencia de su alias, "El Ruso", en comunicados y la cronología de los hechos resaltan la fatiga de la seguridad en la zona.

Futuro del operativo y próximos pasos

Los recursos se mantienen concentrados en el polígono industrial. La Policía temerla una eventual fuga o tentativas de reubicación de Ferrero. Se han desplegado 300 agentes, con la expectativa de un posible localización en los próximos días. Los vecinos inician la fase de regreso a sus hogares una vez se confirme la ausencia de más amenazas.

El operativo permanece abierto y se alienta a la población a reportar cualquier actividad sospechosa.