Policía Local de Sagunto busca conductor responsable de atropello mortal

La Policía Local de Sagunto está en la búsqueda de un conductor que huyó tras atropellar mortalmente a un hombre de 35 años en Puerto de Sagunto. El incidente ocurrió en la madrugada del domingo, cuando la víctima fue arrollada mientras cruzaba un paso de peatones. Aunque los agentes han recuperado el vehículo implicado y tienen identificado a su propietario, todavía desconocen quién lo conducía en el momento del accidente.

La Policía Local de Sagunto (Valencia) está en la búsqueda de un conductor que huyó tras atropellar mortalmente a un hombre de 35 años en Puerto de Sagunto.

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 3:00 horas, cuando la víctima fue arrollada mientras cruzaba un paso de peatones. Aunque los agentes han recuperado el vehículo implicado y tienen identificado a su propietario, todavía desconocen quién lo conducía en el momento del accidente. Un equipo médico acudió al lugar tras recibir un aviso, pero no logró salvar la vida del hombre





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