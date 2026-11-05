Policía Local de Aspe: Detienen a Francisco Eulogio Serna por violencia de género

Francisco Eulogio Serna, intendente jefe de la Policía Local de Aspe, fue detenido por presunta violencia de género. El juez impone orden de alejamiento y prohibición de portar armas.

Francisco Eulogio Serna, intendente jefe de la Policía Local de Aspe en Alicante, ha sido detenido tras ser denunciado por su pareja por presuntos delitos de violencia de género. La detención tuvo lugar este jueves por la tarde, tras que la pareja se personara en el cuartel de la Guardia Civil para interponer la denuncia correspondiente. El protocolo de actuación ante casos de violencia de género se activó de inmediato.

Detalles de la detención y medidas cautelares

El mando de la Policía Local, de 60 años de edad y con una trayectoria de al menos tres décadas en el cuerpo, fue arrestado y permaneció en los calabozos durante la noche. Mañana será conducido a disposición judicial para que el juez evalúe las pruebas y determine los siguientes pasos procesales. El TSJCV ha confirmado que el juez ha tomado medidas cautelares estrictas para garantizar la seguridad de la víctima.

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Entre las restricciones impuestas se encuentra la prohibición absoluta para Serna de portar armas. Esta medida se suma a la orden de alejamiento que le fue concedida a la mujer, lo que implica que el investigado no puede comunicarse con ella por ningún medio ni acercarse a una distancia menor de 300 metros. Estas disposiciones tienen como objetivo principal prevenir cualquier riesgo de agravamiento de la situación familiar.

Contra-denuncia y posiciones de las partes

La situación se complica con el hecho de que el jefe de la Policía Local ha formulado una denuncia contra su propia pareja por un delito leve de amenazas. Esta acción legal por parte de Serna añade una capa adicional de complejidad al caso, que ahora involucra dos denuncias cruzadas. La defensa y la acusación tendrán que presentar sus argumentos sobre la veracidad de ambas versiones ante la autoridad judicial competente.

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Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), no existían denuncias previas por violencia de género en el seno de la pareja. Este detalle es relevante para el juicio, ya que sugiere que este es el primer incidente conocido de esta naturaleza entre ellos. Sin embargo, la gravedad de los hechos denunciados ha llevado a la intervención inmediata de la justicia.

Implicaciones para la institución y próximos pasos

La causa judicial será tramitada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Novelda, quien tiene atribuidas las competencias en este partido judicial en materia de familia y violencia de género. Este órgano judicial se encargará de analizar las pruebas recopiladas por la Guardia Civil y la Policía Local para dictar sentencia. El proceso podría extenderse durante varios meses dependiendo de la carga de trabajo del juzgado.

La medida de libertad provisional con orden de alejamiento permite a Serna continuar con su vida cotidiana bajo estrictas restricciones, pero lejos de su hogar y lugar de trabajo habitual si estos coincidan con la zona protegida. La Policía Local de Aspe deberá ajustar sus organigramas operativos mientras el intendente jefe está en libertad vigilada por orden judicial.

Este caso ha generado un gran impacto en la comunidad local de Aspe, donde Serna era una figura conocida y respetada durante su larga carrera en el cuerpo de policía. La transparencia en el manejo del caso por parte de las autoridades es fundamental para mantener la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia. La sociedad espera que la justicia actúe con rigor e imparcialidad.

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Se ha confirmado que el juez también ha impuesto a la mujer una medida cautelar, aunque los detalles específicos de esta no se han desglosado públicamente en esta fase inicial. Lo crucial es que ambas partes están sujetas a controles estrictos para evitar cualquier tipo de acoso o retaliación. El seguimiento del caso continuará de cerca por parte de la prensa local y nacional dada la relevancia del cargo del implicado.