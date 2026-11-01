Policía detiene a miembros del grupo Blocus en Fuengirola por saqueos

La Policía Nacional detiene a dos jóvenes del movimiento Blocus en Fuengirola por organizar saqueos en Málaga y Marbella. Un total de siete arrestos en cuatro días frenan el vandalismo juvenil.

La Policía Nacional ha llevado a cabo un operativo de seguridad en la localidad malagueña de Fuengirola, donde ha detenido a dos jóvenes vinculados al movimiento juvenil conocido como Blocus. Entre los detenidos se encuentra un menor de edad, mientras que el otro es mayor de edad. La detención se produjo cuando los individuos se disponían a cometer actos vandálicos en la zona. Este hecho forma parte de una campaña más amplia para frenar la creciente actividad delictiva organizada por este grupo a través de redes de mensajería instantánea.

Coordinación de saqueos en Fuengirola y Marbella

Los agentes han investigado que ambos detenidos participaban de manera activa en canales de mensajería digital. En estas plataformas, coordinaban la realización de saqueos y pillajes dirigidos a comercios en las localidades de Fuengirola y Marbella. La información obtenida durante las investigaciones ha permitido a los cuerpos policiales identificar a los responsables de la organización de estos actos delictivos. La detención se realizó durante un dispositivo policial de prevención desarrollado la noche anterior para disuadir a los participantes.

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Rol del administrador del grupo y modus operandi

La Policía ha detallado que el detenido mayor de edad fungía como administrador del grupo que coordinaba los actos vandálicos. Este individuo tenía a su cargo la dirección de las operaciones en una red social denominada Blocus. A través de este perfil, indicaba el modus operandi que debían seguir el resto de los miembros. Animaba a los participantes a cometer sabotajes y daños contra el patrimonio, coordinando las acciones desde una posición de liderazgo.

Siete arrestos en cuatro días por pertenencia a grupo

Este operativo en Fuengirola se enmarca en una serie de detenciones realizadas en la última semana. En total, la Policía Nacional ha arrestado a siete jóvenes vinculados a este movimiento juvenil. Los arrestos se han producido en varias ciudades, incluyendo Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola. Las investigaciones avanzadas durante esa semana permitieron identificar a los implicados para proceder a su captura durante los dispositivos de prevención.

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Delitos imputados por la Policía Nacional

Los detenidos se consideran presuntos responsables de varios cargos legales graves. Entre las imputaciones se encuentran los daños para la comisión de desórdenes públicos y la conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio. Asimismo, se les acusa de pertenencia a un grupo organizado dedicado a estas actividades delictivas. La Policía ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el vandalismo organizado.

Resultado del dispositivo de seguridad en Málaga

El fuerte dispositivo de seguridad desplegado ha tenido un efecto disuasorio sobre el movimiento Blocus. Como resultado de las operaciones policiales, se han identificado a más de dos mil personas. Además, la Policía ha incautado decenas de objetos utilizados para cometer los actos vandálicos. Esta acción refuerza la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad ante las nuevas formas de delincuencia organizada en España.