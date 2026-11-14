Policía desarticula banda fraude bancario con 43 detenidos en España

La Policía Nacional detiene a 43 personas por estafas a mayores usando Telegram y spoofing. Operación contra fraude financiero en veintena de provincias.

La Policía Nacional ha detenido a 43 personas implicadas en una sofisticada red criminal dedicada a estafar clientes bancarios mediante la suplantación del departamento antifraude de sus entidades. Esta operación, coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha desmantelado una estructura que operaba a través de canales secretos en Telegram para ejecutar ataques perfectamente coordinados. Los detenidos, mayoritariamente de nacionalidad española y origen dominicano, se imputan de múltiples delitos de estafa y acceso ilícito a sistemas informáticos.

Organización Criminal y Operativa en Telegram

Las pesquisas iniciaron hace un año cuando los agentes detectaron que diversos grupos criminales se organizaban en distintos canales de la aplicación de mensajería para planificar sus actividades. Las campañas de ataques estaban minuciosamente coordinadas y podían extenderse durante unas horas, un día completo o incluso meses, dependiendo de la estrategia. Una vez realizaban varias estafas o consideraban agotada la posibilidad de lucro con los datos de las víctimas, cerraban dicho chat ad hoc para dificultar las investigaciones.

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Dentro de estos grupos cifrados ya se definían los roles que cada detenido iba a cumplir en la estafa. La operación ha alcanzado a una veintena de provincias españolas, demostrando la amplitud territorial de la red. Los arrestados gestionaban bases de datos de clientes específicos como diana para cometer el fraude, seleccionando sistemáticamente a personas que tenían dinero en cuentas bancarias y eran generalmente mayores de 65 años, un perfil más vulnerable a la manipulación psicológica.

Técnicas de Engaño y Suplantación Digital

El mecanismo delictivo se basa en el uso de una aplicación que suplanta de forma casi perfecta los mensajes que habitualmente recibe el cliente cuando ha hecho un cargo en su cuenta. Sin embargo, en esta ocasión, el mensaje de la supuesta entidad alerta de que se ha intentado realizar una transacción fraudulenta y proporciona el teléfono de la entidad para evitarlo. La víctima no duda de la legitimidad de la información recibida y llama al teléfono, que además coincide con el número real del banco, facilitando el engaño inicial.

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Posteriormente, un falso agente del banco del departamento de seguridad comienza a dar instrucciones a la víctima para asegurar sus fondos. Esta figura técnica es conocida como el Spoofer. Entre las técnicas más novedosas empleadas por el grupo investigado destaca el relay attack, que funciona con dispositivos especiales para interceptar y reenviar la comunicación entre una tarjeta bancaria y un lector de pago sin que el usuario lo perciba.

Los delincuentes también utilizan métodos para asegurar que no es estafada, pero en realidad lo que hacen es comprometer su dispositivo móvil. Cuando el cliente acerca su tarjeta al teléfono pensando que es una validación legítima para proteger su dinero, envía los datos a los atacantes que los usan posteriormente en cajeros automáticos para sacar su dinero. Esta sofisticación técnica permite a la banda operar con gran eficacia y evitar la detección inmediata por parte de las víctimas.

Lavado de Dinero y Perspectivas Judiciales

Las ganancias de lo estafado se transfieren a cuentas bancarias que abren las llamadas mulas, un método clásico de lavado de dinero dentro de estructuras criminales. Estas cuentas están en manos de jóvenes que captaban fondos a través de redes sociales y personas sin hogar a cambio de una cantidad de dinero, actuando como eslabones intermedios para ocultar el rastro del dinero sucio. Esta estrategia de reclutamiento de terceros vulnerables amplía la cadena de responsabilidad penal.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial para que los juzgados correspondientes decidan sobre su situación procesal. La Policía Nacional ha destacado la importancia de estas medidas para proteger a la ciudadanía, especialmente al segmento de población mayor, frente a ciberdelitos cada vez más complejos. La operación sirve como advertencia sobre la necesidad de verificación estricta ante cualquier llamada o mensaje que solicite datos bancarios, independientemente de la legitimidad aparente del contacto.