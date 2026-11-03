Policía desaloja acampada 26S en Sol tras madrugada sin incidentes graves

La Policía Nacional y Municipal desalojaron la acampada 26S en la Puerta del Sol de Madrid la madrugada del martes, con dos detenidos por resistencia.

Las fuerzas de seguridad han desalojado la madrugada del martes la acampada de la Puerta del Sol en Madrid, concluyendo una ocupación que había mantenido su presencia en el centro de la capital durante varios días. La intervención conjunta de la Policía Nacional y la Policía Municipal se ejecutó alrededor de las tres de la madrugada, marcando el fin físico del campamento que había sido el epicentro de las reivindicaciones del movimiento social 26S.

Mecanismo del desalojo policial en Madrid

El proceso de limpieza del espacio público se llevó a cabo sin incidentes importantes, según han confirmado fuentes policiales a la agencia EFE. Solo se registraron dos detenciones durante la madrugada, ambas imputadas por resistencia a la autoridad, lo que indica que la mayoría de los manifestantes se retiraron de manera ordenada ante la presencia de las fuerzas de seguridad. El operativo se centró en la retirada sistemática de las tiendas de campaña y el material que quedaba en el suelo de la emblemática plaza.

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Desmantelamiento y gestión de los bienes abandonados

Tras la salida de los acampados, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid se hicieron cargo inmediatamente de la zona para garantizar la restauración del orden urbano. Las autoridades municipales han indicado que las tiendas de campaña desmontadas serán trasladadas a depósitos oficiales de la ciudad. Este procedimiento administrativo tiene como objetivo mantener los bienes bajo custodia para que puedan ser entregados a las personas que los reclamen oficialmente en las oficinas correspondientes.

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Posiciones del movimiento 26S y el manifiesto de despedida

Antes del operativo policial, los portavoces del movimiento que mantenía la acampada leyeron un manifiesto de despedida durante el lunes, aunque se negaron a confirmar una fecha definitiva para el levantamiento del campamento. En su texto, los representantes del 26S advirtieron que "somos la fuerza que tiene la mayoría social si trabaja unida, y no nos vamos a conformar con migajas". Esta declaración servía para reforzar su posición política mientras preparaban el terreno para la próxima huelga general programada para la semana siguiente.

Impacto en la huelga general y próximos anuncios

La retirada de la Puerta del Sol coincide con la fase de organización de la huelga de la semana que viene, el evento central de la agenda del movimiento. Los portavoces del 26S mantuvieron el lunes la incertidumbre sobre el futuro del asentamiento, limitándose a emplazar a nuevos anuncios para el martes y el miércoles. Esta estrategia de comunicación busca mantener la presión social y la unidad del colectivo mientras se coordinan las acciones laborales y políticas que se esperan en los próximos días.