Policía de Nueva York investiga incursiones ilegales de hombres en el sistema de alcantarillado

Videos de vigilancia revelan a grupos de hombres entrando y saliendo del túnel de alcantarillado en Brooklyn y Queens, motivados por la búsqueda de objetos de valor. El DEP advierte los graves peligros de gases tóxicos, colapsos y inundaciones, mientras la policía sigue rastreando a los sospechosos.

En las últimas semanas la Policía de Nueva York ha intensificado una investigación tras la difusión de varios videos que muestran a grupos de hombres introduciéndose y abandonando el sistema de alcantarillado de la ciudad.

Las imágenes, capturadas por cámaras de vigilancia ubicadas en distintos barrios de Brooklyn y Queens, revelan a los individuos retirando las tapas de las alcantarillas, descendiendo por los túneles subterráneos y emergiendo horas después en lugares diferentes. Según fuentes policiales citadas por medios estadounidenses, los sospechosos parecen estar motivados por la búsqueda de objetos de valor ocultos en el laberinto de conductos, una práctica que algunos describen como una forma de "caza de tesoros" urbana.

En uno de los videos analizados, varios hombres quitan la tapa de una alcantarilla, se introducen en el conducto y, tras un tiempo indeterminado, reaparecen en la superficie, escapando en un vehículo cuyo destino sigue sin conocerse. El Departamento de Protección Ambiental (DEP) de la ciudad ha condenado estas incursiones, subrayando la ilegalidad y el extremo riesgo que conllevan.

Un portavoz del DEP explicó a la BBC que el interior de las alcantarillas alberga una serie de peligros mortales: gases tóxicos como el metano y el sulfuro de hidrógeno, superficies inestables que pueden colapsar bajo el peso, riesgo de inundaciones repentinas y la confinación en espacios reducidos que dificultan la evacuación. Además, el acceso no autorizado a la infraestructura de saneamiento pone en peligro no solo a los intrusos, sino también al funcionamiento del sistema de drenaje, que es esencial para la prevención de inundaciones en una ciudad costera como Nueva York.

La policía recibió los primeros reportes hace una semana, cuando residentes alertaron sobre la actividad sospechosa de individuos que removían las cubiertas de alcantarillas y descendían al interior. Tras los incidentes, los hombres fueron observados abandonando el lugar en un vehículo sin identificación, y la investigación continúa para determinar su origen, posibles vínculos con redes de contrabando o recuperación de chatarra y la magnitud del daño causado.

Las autoridades instan a la población a no intentar replicar estas prácticas y a notificar cualquier actividad inusual en la infraestructura subterránea, mientras se analizan las grabaciones para identificar a los involucrados y prevenir futuros incidentes peligrosos





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