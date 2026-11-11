La Guardia Civil intensifica la vigilancia en emergencias automovilísticas tras la tendencia de maniobras peligrosas en plazas y polígonos industriales. Se detallan las sanciones, la postura de las autoridades y las medidas de seguridad que se están implementando.

El aumento de incidencias relacionadas con eventos de ruedas de choque y maniobras automovilísticas en España ha llevado a la Policía Civil a intensificar sus controles en plazas y zonas industriales. Los últimos casos, observados en O Campiño y en el polígono industrial de Pontevedra, ponen de manifiesto el riesgo que plantean estas actividades a la seguridad pública.

Incidentes y controles en la vía pública

Durante la típica noche de eventos en O Campiño, se detectó la presencia de dos jóvenes que realizaron maniobras de alto riesgo en la vía pública. La policía, con patrullas especiales en la zona, detuvo el acto con la finalidad de evitar daños a terceros y se impusieron sanciones a los participantes. La incautación de la maquinaria y la intervención policial coincidieron con el lema "está más criminalizado que otra cosa", citada por un testigo del sitio. La "legalidad" del acto quedó bajo revisión por la normativa de tránsito.

Also read La derrota republicana abre una nueva etapa para Trump: ¿Qué puede cambiar para España?

Opiniones de los organizadores y las autoridades

Los organizadores de estos encuentros, en su mayoría aficionados a la cultura automovilística, afirman que se trata de una actividad de convivencia y no de un acto amenazante. Sin embargo, un capitán de la unidad de investigación de tráfico ha señalado que "no se puede hacer y está mal visto". La Guardia Civil ha destacado la importancia de no "poner en riesgo la vida de los demás" y ha subrayado que quienes participan en estos eventos "pueden correr la pena de mala imagen y problemas mayores".

Advertisement

Impacto en la comunidad y medidas de prevención

Los eventos en la zona de Pontevedra han provocado la evacuación de la zona y la creación de una zona segura para proteger a la gente. La Policía Civil ordenó la evacuación de la zona y la imposición de multas por infracciones de la ley de tráfico, incluida la "derecha a denunciar, la extenuación de la fuerza o el riesgo de explotar una rueda". Los ciudadanos que "queden en riesgo" pueden solicitar sanciones, pero las autoridades aconsejan la evacuación por motivos de seguridad. En el futuro, los controles y la vigilancia se mantendrán vigentes, con la inscripción de la memoria de cada rol en el sitio para crear un registro del delito y aumentar la penalización.

Próximos pasos y sanciones previstas

La Guardia Civil ha anunciado que los próximos pasos incluyen la introducción de una campaña de concienciación sobre la importancia de respetar el código de circulación e impedir maniobras peligrosas. Se plantea la posibilidad de una multa de hasta 500 euros y la posible pérdida de puntos en el carnet de conducir para quienes infrinjan las normas de tráfico. Además, la autoridad busca la colaboración de los tribunales para imponer sanciones más severas en casos de delitos graves.