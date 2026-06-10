Polémico candidato demócrata en Maine gana primarias pese a tatuaje nazi y escándalo sexual

El Partido Demócrata de Maine eligió a un candidato al Senado con un tatuaje de la esvástica y que enfrenta acusaciones de enviar mensajes de contenido sexual. A pesar de las disculpas y las críticas, logró imponerse en las primarias.

El Partido Demócrata en el estado de Maine se encuentra en el centro de una controversia tras la elección de un candidato al Senado con un pasado polémico.

Se trata de John Platner, quien obtuvo el respaldo del senador Bernie Sanders y logró imponerse en las primarias demócratas a pesar de que se reveló que tiene un tatuaje con la esvástica nazi y estuvo involucrado en un escándalo por mensajes de contenido sexual. Platner, un veterano del Ejército, pidió disculpas antes de las primarias y atribuyó su conducta a problemas de salud mental tras su paso por las fuerzas armadas.

Sin embargo, el escándalo no fue suficiente para detener su avance, y ahora competirá en noviembre por un escaño contra la republicana Susan Collins, en una contienda que se considera una de las mejores oportunidades para que los demócratas arrebaten un escaño a los republicanos. La historia del tatuaje nazi salió a la luz cuando un medio local descubrió que Platner tenía una esvástica en su brazo.

En su defensa, el candidato explicó que se lo hizo durante su juventud, cuando tenía problemas de identidad y se sentía atraído por ideologías extremistas, pero que desde entonces se ha arrepentido y ha trabajado para eliminar el tatuaje con láser, aunque el proceso aún no ha concluido. Además, en la primavera de 2025 se descubrieron mensajes de contenido sexual que Platner habría enviado a varias mujeres, según informes del equipo de campaña.

Los mensajes, que datan de 2024, fueron reportados al equipo de campaña que se encargaba de preparar las primarias para el Senado, evaluando el impacto potencial. La preocupación se instaló en el Partido Demócrata tras la filtración de los mensajes a los medios. Algunos demócratas que apoyaron durante años al movimiento progresista cuestionaron la idoneidad de mantener a Platner como candidato.

A pesar de las llamadas a retirar su candidatura, Platner se mantuvo firme y ganó las primarias con un margen ajustado. Ahora, la atención se centra en si este escándalo afectará sus posibilidades en las elecciones generales de noviembre, donde se enfrentará a la republicana Susan Collins, quien busca la reelección en un estado que ha mostrado una tendencia cambiante en los últimos años.

La carrera en Maine es vista como un termómetro para medir el apoyo a las políticas progresistas y la capacidad del Partido Demócrata para superar controversias internas. Por otro lado, el caso ha reavivado el debate sobre los procesos de selección de candidatos en el Partido Demócrata y la necesidad de investigar a fondo los antecedentes de los postulantes.

Mientras tanto, los republicanos han aprovechado la situación para criticar a sus oponentes, señalando que este tipo de episodios demuestran una falta de control en las filas demócratas. Sin embargo, los estrategas políticos advierten que el resultado final dependerá de la capacidad de Platner para convencer a los votantes de que ha cambiado y de que merece una oportunidad.

La campaña se perfila como una de las más disputadas en el ciclo electoral de 2026, con implicaciones a nivel nacional para el control del Senado





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