La polémica sobre el uso de fondos europeos para pagar el déficit en las pensiones españolas ha aparecido en la prensa de los países llamados 'frugales'. Ciertos países están empezando a plantearse usar el caso español como argumento para oponerse al aumento de sus contribuciones. Fuentes aseguran que desde Berlín le han hecho llegar a Von der Leyen que no será fácil difuminar el debate en Bruselas. Además, se da por hecho que este fenómeno sea más escandaloso en los informes de 2025, cuando España recibió 24.000 millones de euros, casi el triple que en 2024. En otras noticias, Donald Trump suele poner la bandera de Estados Unidos encima de algún territorio, como una especie de anexión en redes sociales. Ya lo ha hecho con Venezuela, pero en la lista quedan incluidos Canadá y Groenlandia. Además de estas, Cuba podría sumarse de la misma forma que lo ha hecho Venezuela, como una especie de protectorado. Después de la cuarentena por hantavirus, pueden aparecer consecuencias traumáticas relacionadas con la salud mental, ya que se pone a prueba la resistencia psicológica de las personas.

La polémica sobre el uso de fondos europeos para pagar el déficit en las pensiones españolas ha aparecido en la prensa de los países llamados 'frugales'.

Ciertos países están empezando a plantearse usar el caso español como argumento para oponerse al aumento de sus contribuciones. Fuentes aseguran que desde Berlín le han hecho llegar a Von der Leyen que no será fácil difuminar el debate en Bruselas.

Además, se da por hecho que este fenómeno sea más escandaloso en los informes de 2025, cuando España recibió 24.000 millones de euros, casi el triple que en 2024. En otras noticias, Donald Trump suele poner la bandera de Estados Unidos encima de algún territorio, como una especie de anexión en redes sociales. Ya lo ha hecho con Venezuela, pero en la lista quedan incluidos Canadá y Groenlandia.

Además de estas, Cuba podría sumarse de la misma forma que lo ha hecho Venezuela, como una especie de protectorado. Después de la cuarentena por hantavirus, pueden aparecer consecuencias traumáticas relacionadas con la salud mental, ya que se pone a prueba la resistencia psicológica de las personas. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por escuchar





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