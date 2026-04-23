Polémica por las declaraciones de Eduardo Mendoza sobre Sant Jordi

El escritor Eduardo Mendoza ha provocado una fuerte controversia al cuestionar la relación entre el Día del Libro y la Diada de Sant Jordi, generando críticas y llamamientos a la retirada de su reconocimiento de la Creu de Sant Jordi.

Eduardo Mendoza , reconocido escritor, ha generado una considerable controversia con sus recientes declaraciones sobre la Diada de Sant Jordi , el día del libro en Cataluña .

Durante la presentación de su última novela, 'La intriga del funeral inconveniente', Mendoza expresó su desacuerdo con la fusión de la celebración del Día del Libro con la festividad de Sant Jordi, argumentando que esta última es una imposición que carece de relación con la literatura. Describió a Sant Jordi como un 'maltratador de animales' y cuestionó su relevancia como patrón de los escritores, sugiriendo que se debería volver a denominar el día simplemente como 'el Día del Libro'.

Estas palabras, inicialmente recibidas con risas y consideradas una broma dentro de su estilo irónico, rápidamente se viralizaron en redes sociales, desatando una ola de críticas, especialmente por parte de sectores independentistas catalanes. Las acusaciones han ido desde 'catalanófobo' hasta 'fascista', e incluso se han promovido llamamientos a la quema de sus libros.

Organizaciones como la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) han solicitado públicamente al Govern de la Generalitat que le retire la Creu de Sant Jordi, un reconocimiento que recibió en 1995. El Govern, a través de su portavoz, ha condenado las declaraciones de Mendoza, calificándolas de desafortunadas y recordando que la Diada de Sant Jordi es la fiesta cívica más importante de Cataluña.

La controversia se enmarca en un contexto histórico donde la celebración de Sant Jordi, originada en el siglo XV como día de los enamorados y asociada a la leyenda del dragón y la rosa, se fusionó con el Día del Libro en el siglo XX, tras un cambio de fecha inicial del Día del Libro español. Mendoza, por su parte, ha defendido su postura, afirmando que no rechazaría ningún premio y que 'no está el horno para bollos'.

El debate ha reavivado la discusión sobre la identidad cultural catalana y la apropiación de tradiciones, evidenciando la sensibilidad que despierta la figura de Sant Jordi en la región. La polémica subraya la importancia del contexto histórico y cultural al interpretar declaraciones públicas, y la facilidad con la que las redes sociales pueden amplificar y distorsionar mensajes, generando reacciones polarizadas.

La JNC ha anunciado la distribución de octavillas con un código QR para facilitar la petición de retirada de la Creu de Sant Jordi a Mendoza durante la Diada del 23 de abril. Más allá de las reacciones políticas y sociales, el incidente pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre literatura, cultura y política en Cataluña, y la capacidad de un comentario aparentemente inocente para desencadenar un debate de gran envergadura.

La historia de la celebración del Día del Libro, con sus orígenes en la conmemoración de la muerte de Cervantes y Shakespeare, y su posterior adaptación en Cataluña, añade una capa adicional de complejidad a la controversia. La ironía y el humor característicos de Mendoza, que a menudo se utilizan para provocar la reflexión, en esta ocasión han sido interpretados por muchos como una falta de respeto hacia la cultura catalana.

El autor, conocido por obras como 'Sin noticias de Gurb' y 'La verdad del caso Savolta', se encuentra ahora en el centro de una tormenta mediática que pone a prueba los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad del escritor en el debate público





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