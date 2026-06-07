Polémica por la subvención de cinco millones a Disney para rodar en la Ciudad de la Luz

La Generalitat Valenciana ha concedido una ayuda directa de cinco millones de euros a la productora Sol Films 2026 SLU para la grabación de una superproducción de Disney en Alicante, lo que ha generado críticas del sector audiovisual local por posible competencia desleal y falta de transparencia.

La producción de una película de Disney en los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante ha desatado una polémica en el sector audiovisual valenciano.

El proyecto, a cargo de la productora Sol Films 2026 SLU, filial de Anima Stilking Films SL, recibirá cinco millones de euros de fondos públicos de la Generalitat Valenciana, según se anunció en la presentación de los presupuestos de 2026. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, confirmó el 27 de marzo que Disney grabaría en Alicante una versión de carne y hueso de un gran éxito de animación que generó más de 650 millones de euros en 2010.

Sin embargo, la productora ya había trasladado su sede social de Málaga a Alicante el 4 de marzo, 23 días antes del anuncio oficial, y desde febrero trabajaba en las instalaciones preparando decorados. La inyección de dinero público ha generado malestar entre los profesionales valencianos del cine, que temen que la ayuda pueda incumplir la normativa europea de competencia, ya que se trata de una subvención directa a una empresa privada sin un proceso de concurrencia competitiva.

La Conselleria de Economía defiende que se trata de un proyecto estratégico similar a las ayudas otorgadas a Ford, PowerCo o Stadler, y que se publicará un decreto con todos los informes preceptivos. La ayuda está consignada en la sección de Gastos Diversos del presupuesto, y la empresa deberá acreditar el impacto económico mediante facturas pagadas para recibir los fondos.

El rodaje comenzó en abril y se prolongará entre ocho y diez meses, con escenas no solo en Alicante sino también en Burgos, Girona, Tarragona y Álava. Entre los actores previstos se encuentran Teagan Croft y otros nombres que aún no se han confirmado oficialmente.

La polémica se suma a un historial de controversias sobre las ayudas a la Ciudad de la Luz, que en el pasado fueron declaradas ilegales por la Unión Europea, obligando a la Generalitat a devolver 265 millones de euros. El sector audiovisual valenciano critica la falta de transparencia y el hecho de que la producción no involucre a empresas locales.

Mientras tanto, la Conselleria asegura que todos los procedimientos se están siguiendo de acuerdo con la ley y que se garantizará la transparencia en la concesión de la subvención. La película, dirigida por Michael Gracey, promete ser una de las producciones más ambiciosas rodadas en la Comunidad Valenciana, pero el debate sobre el uso de fondos públicos y su legalidad continúa abierto





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