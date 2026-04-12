Polémica por la 'pintura mágica': Trump busca renovar un edificio federal, pero expertos alertan sobre riesgos

El expresidente Trump impulsa la pintura del Edificio Eisenhower con pintura de silicato, pero expertos advierten sobre posibles daños. Se cuestiona la viabilidad de la pintura en granito y se proponen alternativas de restauración.

El expresidente Donald Trump ha impulsado, en conversaciones privadas, la idea de pintar el ornamentado Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, ubicado cerca de la Casa Blanca, utilizando una “pintura mágica con silicato”, según fuentes de CNN.

Sin embargo, este ambicioso proyecto enfrenta un desafío significativo. Antes de una votación crucial sobre las modificaciones exteriores de esta imponente estructura de la época dorada, un panel de expertos ha advertido sobre la posible incompatibilidad de la mencionada “pintura mágica” con el granito que reviste el edificio.<\/p>

Trump, conocido por dedicar gran parte de su tiempo en su segundo mandato a redefinir la Casa Blanca y Washington según sus preferencias estéticas, busca darle al edificio un blanco brillante y renovado. La Comisión de Bellas Artes, responsable de la supervisión de cambios en edificios federales y que cuenta con miembros afines a Trump, se encuentra en la fase de revisión y evaluación inicial de los planos presentados. La Comisión tendrá la primera reunión sobre el tema el jueves. Las representaciones presentadas a la comisión muestran dos propuestas principales: una que contempla pintar toda la estructura de blanco y otra que pinta el edificio, pero preserva el sótano y el semisótano con su granito original.<\/p>

Según materiales presentados por la Casa Blanca a la comisión antes de la reunión del jueves, la estructura existente “ha sido en gran medida descuidada desde su construcción a finales del siglo XIX”. Los materiales señalan la presencia de manchas en el granito, abrasiones y grietas, atribuidas a “años de mantenimiento exterior deficiente o inexistente, y desatención general”. A pesar de esto, dos organizaciones de preservación histórica que se oponen a los cambios propuestos por Trump han alertado que la ejecución del proyecto de pintura podría ser ilegal y que la pintura, de hecho, no cumpliría con su cometido en la superficie del edificio.<\/p>

Después de que Trump mencionara la idea de pintar el edificio en una entrevista con Fox News en noviembre pasado, la DC Preservation League y Cultural Heritage Partners presentaron una demanda en un tribunal federal del Distrito de Columbia para impedir que Trump y otros funcionarios federales realizaran modificaciones en el edificio sin seguir el procedimiento de revisión estándar. En privado, Trump ha afirmado que la “pintura mágica” “fortalecería la piedra, evitaría la filtración de agua, prevendría las manchas, sería fácil de aplicar y requeriría repintado muy rara vez”.<\/p>

Estas declaraciones están basadas en un documento obtenido por CNN que detalla los resultados de un análisis experto llevado a cabo por los grupos de preservación. Para llevar a cabo este análisis, los grupos reunieron a 25 expertos anónimos, “que han supervisado importantes proyectos de restauración con pinturas minerales de silicato en algunos de los edificios de piedra más emblemáticos de Estados Unidos, incluyendo la Casa Blanca y el Capitolio”, junto con especialistas que han “visitado fábricas en el extranjero de productores de pintura de silicato mineral para recibir formación” sobre su uso. Los expertos concluyeron que “las pinturas minerales de silicato no son apropiadas para ser aplicadas sobre granito”, explicando que la piedra no tiene la capacidad de adherirse químicamente a este tipo de pintura.<\/p>

Adicionalmente, mencionaron que preparar el granito para la aplicación de la pintura causaría “daños permanentes”, y que la pintura “no fortalecería el granito ni mejoraría su durabilidad estructural”. Tampoco preveniría las manchas, que, según los expertos, “probablemente serían mucho más visibles en la pintura que en la propia superficie de granito”. Cultural Heritage Partners, en una presentación elaborada y compartida con el gobierno de Trump, propuso soluciones alternativas para la mejora del edificio, entre ellas, “un programa de limpieza con grado de conservación”, el reacondicionamiento de elementos de hierro, nueva iluminación, la instalación de películas en las ventanas para iluminar la fachada y nuevas áreas verdes.<\/p>

CNN ha solicitado a la Casa Blanca comentarios sobre las conclusiones de los grupos. Los conservacionistas, en su impugnación legal, sostienen que el gobierno de Trump no puede avanzar con la pintura sin completar las revisiones ambientales y de preservación histórica requeridas. Evadir estos procesos podría generar daños irreparables, según argumentan los grupos.<\/p>

El Edificio Eisenhower, inaugurado en 1888, originalmente albergaba los departamentos de Estado, Guerra y Marina. Actualmente, funciona como espacio de oficinas auxiliar para el personal presidencial, incluyendo la Oficina del Vicepresidente, el Consejo de Seguridad Nacional y la Oficina de Administración y Presupuesto. El interior del edificio destaca por sus 553 salas ornamentadas con detalles dorados, barandales de bronce, azulejos pintados a mano, elementos de madera tallada, rotondas con vitrales y elaboradas estructuras de hierro fundido. Desde su origen, el edificio, con su inusual estilo Segundo Imperio Francés, ha sido objeto de controversia.<\/p>





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