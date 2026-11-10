Polémica por el proyecto de centros de datos de Google en Finlandia

La construcción de los centros de datos de Google en Finlandia se detiene tras investigaciones por daños ambientales. Detalles sobre la inversión y el impacto local.

El proyecto de Google para establecer un mega centro de datos en Finlandia enfrenta una seria desaceleración debido a investigaciones policiales y preocupaciones ambientales. La filial finlandesa de la gigante tecnológica, Finland OY, ha paralizado sus obras en las localidades de Muhos y Otanmäki desde el 23 de octubre. Este retraso ocurre mientras las autoridades evalúan presuntas irregularidades en la tala de bosques y la gestión de aguas residuales en las zonas de construcción.

Inversión y contexto económico del proyecto

El anuncio inicial de Google en Finlandia planteaba una inversión multimillonaria de 13.000 millones de euros. Este presupuesto estaba destinado a ampliar y construir varios centros de datos, marcando la mayor apuesta de la empresa tecnológica en Europa. Para el Gobierno finlandés, esta cifra representaba la mayor inversión jamás anunciada en la historia del país nórdico. La administración veía en este capital extranjero una oportunidad vital para generar empleo y aumentar los ingresos fiscales. Esta estrategia buscaba combatir los años de estancamiento económico que arrastraba la nación. Inicialmente, la noticia recibió un entusiasmo generalizado por parte de las autoridades.

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Detalles de las obras y afectación territorial

La situación cambió drásticamente cuando se reveló que se habían talado centenares de hectáreas sin los permisos adecuados. Google comenzó los trabajos de construcción sin haber presentado los informes de impacto medioambiental requeridos. En Muhos, el área afectada por los planes de Google se extiende a lo largo de 330 hectáreas cerca de la ciudad. Otras 200 hectáreas en Otanmäki, también en el centro del país, han sufrido el mismo destino. Donde antes se extendían bosques, ahora solo queda un terreno arrasado. Este paisaje casi lunar está cubierto de turba negra y agua embarrada. Estas imágenes se han convertido en el símbolo de los excesos de las grandes tecnológicas en su carrera por levantar centros de datos en Finlandia.

Reacciones y posiciones de los actores involucrados

La Federación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza (SLL) alertó públicamente sobre la situación el 18 de septiembre. La agencia de Autorizaciones y Supervisión contactó con Google un día después de la alerta pública. Finland OY ha prometido plantar 130 hectáreas de árboles en Muhos para compensar los daños. La empresa también ha defendido que actuó de buena fe y contó con todas las autorizaciones necesarias. Sin embargo, la gente pregunta cómo se abastecerá la electricidad de estos centros. Los vecinos denuncian que fluye un arroyo de agua parduzca por los alrededores de las zonas afectadas.

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Impacto energético y consecuencias futuras

El operador de red eléctrica Fingrid prevé un aumento del 40% del consumo eléctrico durante los próximos cinco años. Este incremento se debe a la proliferación de los centros de datos en el país. Google ha señalado que su proyecto ayudaría a impulsar la economía local, pero también enfrenta críticas por el elevado consumo energético. Se debate sobre su posible efecto en los precios de la electricidad. Otros gigantes como Microsoft, Meta y TikTok también operan o tienen proyectos en Finlandia. El país reúne condiciones favorables como su clima frío para la refrigeración y su red eléctrica con bajas emisiones de CO2. Ya hay más de 145 proyectos anunciados y en proceso de aprobación según registros actuales.

Investigación policial y próximos pasos legales

Las autoridades han iniciado investigaciones contra Finland OY por presuntos daños medioambientales. La empresa está acusada de haber talado 250.000 árboles entre los emplazamientos de Muhos y Otanmäki. La policía advirtió de posibles irregularidades en los sistemas de drenaje y tratamiento del agua. Se excavaron cerca de nueve kilómetros de zanjas sin contar todavía con los permisos necesarios. Además, existe el riesgo de acidificación del agua, un fenómeno que provocó mortandad masiva de peces en Finlandia en el pasado. Se desconoce cuánto tiempo necesitará la policía para concluir la investigación. Tampoco se sabe cuándo podrán las autoridades autorizar la reanudación de las obras. La gente cuestiona la falta de reacción de las autoridades ante un problema que empezó a hacerse visibles meses atrás.