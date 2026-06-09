Polémica política por banquetes comunitarios en Alsacia con financiación de un empresario ultraconservador

Unos banquetes de camaradería que recuperan tradiciones gastronómicas francesas se convierten en objeto de controversia política después de que se revelara que uno de sus inversores es un empresario vinculado a círculos de extrema derecha. El evento, celebrado en Colmar, reúne a miles de jóvenes alsacianos en torno a comida, vino y cantos, pero el partido Francia Insumisa denuncia que la presencia de carne de cerdo en el menú y la financiación de Pierre-Edouard Stérin buscan excluir a musulmanes y promover una agenda conservadora. Los organizadores rechazan estas acusaciones y defienden que su objetivo es fomentar la reunión comunitaria frente al aislamiento moderno.

Tres mil quinientos alsacianos hambrientos están devorando bandejas de embutidos y, de vez en cuando, rompen a cantar en coro generando una gran algarabía. La localidad alsaciana de Colmar , famosa por su casco histórico medieval de casas con entramado de madera, acogió el pasado fin de semana uno de estos grandes banquetes, los cuales se han visto envueltos repentinamente en una polémica política por su popularidad.

Estos banquetes, organizados por la empresa Le Canon Français, ofrecen por 81 euros un menú de cuatro platos de gastronomía local, vino ilimitado y varias horas de camaradería y canciones compartidas. Sin embargo, no todo el mundo celebra la iniciativa. Para el partido de izquierda radical Francia Insumisa, estos banquetes tienen un lado oscuro. Aseguran que al incluir habitualmente carne de cerdo en el menú, los banquetes están diseñados intencionalmente para excluir a musulmanes y vegetarianos.

También hacen referencia a la participación financiera de un empresario ultraconservador llamado Pierre-Edouard Stérin como indicio de una motivación oculta: promover la agenda de la extrema derecha. Stérin, un multimillonario que amasó su fortuna en el sector de los vales de regalo en internet, fundó un centro de estudios que impulsa planteamientos derechistas, como restringir la inmigración, frenar el aborto y promover la herencia cristiana de Francia, los cuales son percibidos por muchos en el país como nacionalistas y excluyentes.

"Si hubieran actuado de buena fe, Le Canon Français nunca habría aceptado a Stérin como inversor. Pero lo hicieron: aceptaron su dinero", afirma Emma Fourreau, eurodiputada de LFI.

"Y eso se debe a que comparten el mismo ecosistema político, cuyo objetivo es llevar a la extrema derecha al poder". En el banquete de Colmar, celebrado en un enorme espacio similar a un hangar a las afueras de la ciudad, este tipo de acusaciones se descartan de plano. En un ambiente festivo, los asistentes se sientan en largas mesas, con cincuenta personas a cada lado.

Muchos hombres visten lo que se ha convertido en una especie de uniforme de Le Canon Français: boinas y tirantes. Algunas mujeres llevan el traje tradicional alsaciano. La dirección pronuncia una breve alocución para recordar a los comensales la carta que les obliga a comportarse con respeto y decoro; acto seguido, comienza la diversión. De vez en cuando, los asistentes dejan los cubiertos y se unen para cantar.

Son canciones de una generación anterior, pero los participantes, que en su mayoría parecen tener entre 20 y 30 años, se las saben de memoria.

"Venimos por cuatro cosas: el ambiente, los amigos, el alcohol y la comida", comenta un joven, una respuesta que se repite una y otra vez. Nadie quiere hablar de política, excepto para decir que consideran que toda la polémica se ha exagerado.

"Nada de esto representaba un problema, pero apenas Stérin se convirtió en accionista, se le dio a LFI una excusa para atacar. No se nos olvide que el año que viene hay elecciones", señala Quentin, de Besançon. El público en Colmar es predominantemente, aunque no exclusivamente, blanco, y muchos expresaron su satisfacción por poder celebrar de manera tradicional entre amigos.

Sin embargo, la BBC no observó comportamientos ni escuchó expresiones que pudieran interpretarse como ofensivas. Le Canon Français es una iniciativa de dos emprendedores, Pierre-Alexandre de Boisse y Géraud de la Tour, que comenzaron a vender vino por internet para ayudar a un amigo viticultor en dificultades durante la pandemia de covid. A partir de ahí, empezaron a organizar eventos para recaudar fondos destinados a proyectos de conservación de patrimonio; el éxito de estas iniciativas dio lugar a los banquetes.

De Boisse dice que solo están recuperando una tradición francesa antigua de comer en comunidad, con buena cocina local, que se remonta a lo más profundo de la época medieval.

"Hoy en día, la gente pasa demasiado tiempo sola, en la casa y en las redes sociales. Han perdido la costumbre de reunirse y conversar. Lo que más satisfacción nos produce es ver al abogado sentado con el panadero, hablando animadamente", comenta De Boisse. Las acusaciones de la extrema izquierda han molestado visiblemente a De Boisse, quien insiste en que carecen de fundamento.

"Por supuesto, no podemos controlar lo que piensan todos los asistentes. Y, ocasionalmente, puede que alguien bajo los efectos del alcohol diga alguna tontería"





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